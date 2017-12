Dues badades defensives frenen la remuntada de La Salle a Barberà

La Salle Manresa va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Barberà B, que es va endur el triomf per deu punts de diferència (77-67). Amb aquesta desfeta, els manresans ocupen en solitari la catorzena posició, la primera de descens directe a Segona Catalana, amb un balanç de tres victòries i nou derrotes.

En els deu primers minuts els jugadors locals van fer una bona sortida i es van situar per davant en el marcador, però els jugadors dirigits per Jordi Romeu van reaccionar i van finalitzar el quart amb un punt d'avantatge (23-24). En el segon període, els manresans van endurir la defensa i es van mantenir dos punts per davant en l'electrònic a la mitja part de l'enfrontament (36-38).

En la segona meitat el conjunt de Barberà del Vallès es va mostrar molt superior al seu rival, especialment en el joc interior, i va aconseguir un avantatge de deu punts al final del tercer quart (56-46). En els darrers deu minuts els homes bagencs es van posar les piles i van aconseguir empatar quan només faltaven tres minuts per al final, però llavors van cometre dues badades defensives greus que els van condemnar a una nova derrota. En la propera jornada, La Salle Manresa visitarà la complicada pista del líder invicte del grup 1 de Primera Catalana, el Ripollet-Tapas Maverick. El matx es posarà en marxa el proper diumenge 17 de desembre a partir de les set de la tarda.