El Joanenc salva els mobles en els darrers cinc minuts

El Jonanec manté la ratxa positiva de resultats malgrat no tenir-ho fàcil en el seu partit davant el Sant Vicenç de Torelló.

L'equip osonenc va plantejar un matx totalment defensiu, esperant les errades del Joanenc per sortir al contraatac. Per la seva banda, el conjunt de Marc Viladrich va tenir la pilota durant els 90 minuts de joc. Els bagencs es van haver d'armar de paciència per superar una defensa visitant que li va sortir bé el pla inicial fins al minut 85, moment en què els locals van fer el primer gol. Viladrich va manar als seus homes pujar a l'atac i en una de les incorporacions el central Martí Payeras va fer el primer.

El gol va desordenar l'equip visitant, el qual va cedir espais, fet que el Joanenc va aprofitar per fer el segon amb una bona rematada de cap de Sergi Gómez.

Els osonencs van intentar remuntar el resultat amb pilotades llargues a l'àrea local però van topar amb una defensa ben posicionada. Així, els locals van sumar la tercera victòria consecutiva.