Manresa acull l´estrena del circuit català de làser-run

L'estadi d'atletisme del Congost va viure ahir una matinal frenètica d'activitat. Els seus protagonistes van ser els membres de la selecta família del pentatló modern català, que va dur a Manresa la primera prova d'una nova competició: el Circuit Català de Làser-run.

El làser-run és una de les tres noves modalitats esportives que la Federació Catalana de Pentatló Modern impulsa a hores d'ara, amb la intenció d'acostar aquest veterà esport olímpic a capes més àmplies de la població. El làser-run consisteix en la combinació de diverses curses de 200, 400 o 800 metres, segons la categoria d'edat dels esportistes, amb dues, tres o quatre tirades de precisió amb una pistola làser. En cadascuna d'elles, el tirador disposa de 50 segons per aconseguir cinc encerts. Una vegada assolida la fita, pot reiniciar la cursa. Els pentatletes de més nivell només necessiten entre 15 i 18 segons per completar exitosament una tirada.

Tal com exposa Jesús Sanz, president de la federació, «per promocionar el pentatló modern des de la base, en els darrers anys, s'han creat tres modalitats esportives que agrupen només algunes de les disciplines que integren el pentatló. Fins ara, la més exitosa és la làser-run».



El biatló i el novetós triatlè

El biatló d'estiu i d'hivern i el triatlè completen aquest ventall. El biatló estiuenc consisteix en diverses sèries intercalades non stop de natació i cursa a peu, mentre que en la modalitat hivernal les proves d'ambdós esports s'efectuen per separat. La última innovació, el triatlè, consisteix en una prova non stop que combina la cursa a peu, les tirades amb pistola làser i la natació.

La voluntat federativa és fer arribar el pentatló modern i les seves variants a àrees del país on és un gran desconegut i la determinació de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament és ampliar el ventall d'esports que es practiquen a la ciutat «per reafirmar la capitalitat esportiva de Manresa». Tal com assenyala el regidor, Jordi Serracanta, han possibilitat l'aterratge d'aquesta competició a la capital del Bages gràcies a la intermediació de l'expentatleta santpedorenc Albert Sala i de Francis López, expentatleta i extècnic federatiu afincat al Bages.

La regularització de les proves de làser-run s'està efectuant enguany. Jesús Sanz assenyala que «l'octubre vam celebrar el primer Campionat de Catalunya al Prat. A Manresa inaugurem el 1r Circuit Català de Làser-run, que constarà de cinc proves».

En la prova celebrada ahir al Congost hi van participar un centenar de pentatletes provinents dels cinc clubs existents al país. Andy Sanz va vèncer en la categoria sènior masculí, Joan Gispert va guanyar la prova per a júniors, mentre Oriol Rutllan i Laura Heredia van ser els triomfadors de les curses per a juvenils. L'únic bagenc en competició, Pau Nacenta, de Sant Salvador de Guardiola, va quedar quart en categoria juvenil.