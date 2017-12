Martí Just dóna el triomf a l´Igualada amb un solitarigol a la segona part

L'Igualada va haver d'esperar fins al minut 67 per desequilibrar el duel amb el necessitat Unificació Bellvitge. Un gol de Martí Just va ser suficient per als igualadins per decantar la balança.

Ja al minut 5, Bernat Cansano va llançar per sobre de la porteria un llançament de falta. Els primers minuts van tenir un cert domini local. Al minut 9, a la sortida d'un córner, Thomas va fer una rematada al travesser. L'equip de l'Hospitalet també ho intentava i al minut 20 va tenir una bona oportunitat amb un xut que va sortir a fora fregant el pal. Les ocasions de gol s'anaven alternant i després d'una pilota al pal de la porteria de la Unificació Bellvitge (min 32) l'equip visitant també va poder fer el 0 a 1, però Dani Lledó va intervenir amb encert a una rematada des de dins de l'àrea petita (min 34). Cinc minuts després, de nou l'equip forà va tenir la seva ocasió, però amb poc encert.

A la represa, es va mantenir la igualtat. Al minut 53, l'Igualada ho va provar amb una falta des de la frontal, però va anar a les mans del porter Carlos. Al minit 66 arribaria l'esmentat gol de Martí Just. Amb l'1 a 0, l'Igualada va saber mantenir el seu avantatge i, fins i tot, va disposar d'un un contra un de Carles Güell que va aturar Carlosa a les acaballes del matx. Després del gol la Unificació Bellvitge (en posició de descens) va intentar reaconar, però no va tenir l'encert necessari per empatar.

D'aquí a quinze dies, després del descans, l'Igualada visitarà un Vila-seca que lluita per la permanència.