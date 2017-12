El Martorell competeix fins al final però acaba caient a Àvila

El Club Bàsquet Martorell va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista de l'Àvila, que es va imposar per un resultat final de 75-70. Amb aquesta desfeta, els martorellencs continuen en la penúltima posició de la classificació de LEB Plata, amb només una victòria en onze partits jugats.

El matx es va iniciar amb igualtat, amb intercanvi de cistelles, i els visitants es van posar per davant amb un triple de Diop (4-7). Tot seguit, els locals van remuntar amb un parcial de 14-2, gràcies als punts d'Aramburu i els triples de Hittle i Bak (26-14 al final del primer quart). En el segon període, els avilesos van estar desapareguts gràcies a la bona defensa dels jugadors dirigits per Adrià Alonso, que van clavar un 2-16 i es van posar dos punts per davant en l'electrònic (28-30). Poc després, els locals van reaccionar i, amb un 11-0, van arribar a la mitja part amb nou punts de diferència (39-30).

En la segona meitat, els martorellencs van retallar distàncies i van arribar al final del tercer quart amb només quatre punts de desavantatge (55-51). Per tant, tot es va haver de decidir en els deu dar-rers minuts. En aquests, l'Àvila estava massa confiat, i això ho va aprofitar el Martorell per situar-se per sobre en el marcador (61-62). Tot seguit, els locals van reaccionar i van agafar sis punts de marge (70-64), però dos triples de Dani Garcia van posar els visitants a dos (72-70). Quedaven 25 segons, en els quals l'Àvila es va mostrar encertat des del tir lliure i es va endur una nova victòria.