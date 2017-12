El Sallent empata amb el Premià en un bon partit

El Sallent va sumar una nou empat en el seu enfrontament davant del Premià, 1-1. Els dos equips van jugar un partit molt disputat en què les defenses es van imposar als atacs.

El conjunt del Premià va avançar-se al minut 20 en la primera pilota penjada a l'àrea. El jugador visitant Coly va aprofitar els seus dos metres d'estatura per rematar una bona centrada i posar el 0-1 en el marcador. Els bagencs van reaccionar ràpid i al cap de tres minuts van aconseguir empatar. Horneros va centrar per la banda esquerra i Besora, de planxa, va desviar la pilota cap a Marcus, que va ser capaç d'aprofitar l'ocasió i posar l'1-1. Abans d'arribar al descans el Sallent va gaudir d'una bona oportunitat per posar-se per davant en el marcador, però la defensa va treure la pilota sota pals. A la represa els locals, límitats pels canvis, van abaixar una mica la intensitat i els visitants ho van aprofitar per portar la iniciativa. En el tram final, el Sallent va apretar fort i va tenir bones ocasions per marcar el 2-1. La més clara va ser del local Marcus, que va sortejar tots els defensors però no va estar encertat a l'hora de finalitzar.