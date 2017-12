Solvència visitant del Manresa

Amb una bona ratxa com a visitants, els manresans van sumar el cinquè triomf de la temporada lluny de Congost, davant un Can Vidalet que ocupava el quart lloc amb els mateixos punts que els manresans i que és un dels equips revelació, ja que s'estrena en la categoria.

El Can Vidalet va sortir amb molta empenta i aprofitava pilotades llargues i segones jugades. En els primers minuts, el porter Álex Luque (ahir titular en el lloc de Sergi Tienda) va haver de fer dues intervencions per aturar sengles bones accions ofensives locals. A mesura que passaven els minuts les forces s'anaven equilibrant. Al minut 22, Brian va fer una de les seves jugades marca de la casa: va profunditzar per la banda esquerra, va fer una diagonal i va enviar una fuetada cap a la porteria del Can Vidalet, que l'exporter del Manresa Oliver Sánchez no va poder aturar (la rematada va ser lleugerament desviada per un defensor dels espluguencs). Amb el 0 a 1, el Manresa va agafar les regnes del partit fins al final de la primera part, malgrat els intents locals d'arribar a la porteria d'Álex Luque a través d'un joc directe.

Al descans, el lateral argentí Alejandro reapareixia en el Manresa, després del seu pas pel Sant Julià andorrà, en substituir el lesionat Florent (marejat per un cop al cap). També, Manel Sala va entrar per Albert López. En el segon temps, el Manresa va continuar com a dominador i al minut 56, en una nova acció per la banda esquerra, Brian va servir a Sergi Soler, el qual, venint des del darrera, va establir el 0 a 2. I deu minuts després, el gol de la tranquil·litat marcat per Manel Sala, després de prendre-li la cartera a un dels centrals, en encarar Oliver Sánchez, al qual va superar per fer el 0 a 3 definitiu. Ell mateix, al minut 76, va poder marcar el 0 a 4, però la pilota es va estavellar al pal i va anar a fora amb el porter Oliver ja batut. En aquesta segona fase de la confrontació, poques situacions de perill es van donar a la porteria defensada per Álex Luque. En canvi, els manresans encara tindrien alguna altra oportunitat, malgrat que l'objectiu era més aviat deixar la porteria a zero que no pas augmentar la diferència en el marcador. El davanter Javi López va haver de deixar el terreny de joc per una lesió, sembla, als abductors.

El proper cap de setmana és de descans a totes les categories catalanes. Tot i això, és molt possible que el Manresa jugui un amistós a Rubí davant el Joventut 25 de setembr,e que entrena l'exporter del Manresa Josep Antoni Moreno.