L´ICL Manresa manté a ratlla els seus exjugadors

«Compte amb els ex! Quan t'hi enfrontes, sempre et fan un estrip». Aquesta creença popular del món del bàsquet, i de l'esport en general, no s'està confirmant aquesta temporada amb l'ICL Manresa. A la LEB Or hi ha fins a 11 jugadores amb passat al Nou Congost. I set d'ells ja s'han enfrontat a l'ICL, amb un rendiment, en general, inferior a les seves mitjanes del curs: Jordi Grimau i Sergi Pino (Palència), Marc Garcia (Barça B), Carles Bivià (Palma), Salva Arco i Guille Rubio (Breogán) i Dmitry Flis (Corunya). Per tancar la primera volta quedaran Oliver Arteaga i Belemene, diumenge a Oviedo, i Miquel Feliu, el 7 de gener a Lleida. I encara es recupera d'una lesió de genoll Juan José García (Castelló).



Oviedo: tècnics i jugadors

A l'horitzó més immediat, diumenge a Oviedo, dos exmanresans amenacen l'ICL: són el pivot canari Oliver Arteaga, el jugador més determinant del conjunt asturià amb 14,5 punts i 6,6 rebots de mitjana, i l'ala congolès Romaric Belemene, que a la LEB Or ha trobat més facilitats per rendir a bon nivell que a l'ACB (més de 10 punts i 4 rebots per partit). Tots dos són peces clau en l'equip que té a la banqueta un tàndem d'exbases manresans: Carles Marco i el seu assistent Javi Rodríguez.

I una mica més enllà, el 7 de gener, l'ICL visitarà el Força Lleida, que també té un tècnic i un jugador amb passat al Congost: Borja Comenge i Miquel Feliu. L'ala era a la plantilla del Bàsquet Manresa que va assolir l'ascens a l'ACB la temporada 2006-07, l'última vegada que el club va ser a la LEB. Ara, té unes mitjanes d'11 punts i 4 rebots i és un jugador important als esquemes del tècnic.



Flis, al seu nivell

L'últim ex amb qui s'ha enfrontat l'ICL és Dmitry Flis, que diumenge va visitar el Nou Congost i en va marxar amb el triomf sota el braç. El Leyma Corunya va provocar la tercera derrota del curs de l'ICL i l'ala-pivot hispano-rus va tenir força incidència a l'inici: va anotar els 7 primers punts dels gallecs i després només en va sumar 4 més per a un total d'11, molt a prop de la seva mitjana (11,7). Això sí, va agafar 6 rebots, quan la seva mitjana són 3,3.



Arco i Rubio, bàsics a Lugo

El líder de la LEB Or, el Breogán, ara empatat amb el Prat, té dos jugadors bàsics per als esquemes del seu entrenador, Natxo Lezkano, ben coneguts a Manresa: el navassenc Salva Arco (14,4 punts de mitjana) i Guille Rubio (7,9 punts i 4,8 rebots). Tots dos, però, no van destacar en la contundent victòria del conjunt gallec: Arco va sumar 9 punts i Rubio es va quedar en 5 punts i un rebot.



Bivià, molt per sota

L'ICL Manresa va visitar Palma de Mallorca en un dels pitjors moments d'aquest inici de curs del conjunt balear, en plena ratxa de derrotes. I Carles Bivià només va anotar 7 punts davant del seu exequip. Però el base valencià, després, va ressuscitar com ho ha fet el seu equip: en els següents partits ha anotat 10, 10, 14, 15 i 14 punts, respectivament. Altes anotacions i millor balanç del seu equip: tres victòries i dues derrotes que li han permès escalar posicions a la classificació.



La mala sort de Marc García

El Barça va assegurar aquest estiu, amb l'arribada de Sito Alonso a la banqueta, que iniciava un nou projecte en què el planter tindria un paper preeminent. I entre els seus plans hi havia donar protagonisme al manresà Marc Garcia, que tindria fitxa amb el filial, a la LEB Or, i que s'entrenaria amb el primer equip per si el tècnic el necessitava. I de fet, l'ala manresà va arribar a jugar a la Lliga Endesa. Però una luxació a l'espatlla esquerra fa tres setmanes l'obligarà a estar quatre mesos de baixa.

Un contratemps per al manresà, que va jugar un partit d'Eurolliga i dos d'ACB amb el primer equip, i que a la LEB Or es mostrava com un jugador vital per al filial que entrena Alfred Julbe: va anotar 12 punts i va agafar 6 rebots al Nou Congost, tot i que el seu equip va pedre. I en tres partits jugats de lliga té unes mitjanes d'11 punts i 3,7 rebots.



Pino i Grimau, els primers

Els primers ex amb qui s'ha enfrontat l'ICL aquesta temporada van ser els alers Jordi Grimau i Sergi Pino, dos jugadors bàsics del Palència, un dels candidats a l'ascens abans de començar la temporada. Però l'equip castellà, de moment, és avall a la classificació (5-7) i els dos han millorat respecte al seu rendiment davant l'ICL de la quart jornada: Grimau té una mitjana de 14 punts (en va anotar només 9 en aquell partit); i Pino té una mitjana de 8,4 punts i llavors en va fer 6.