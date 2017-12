«En el campionat català de cros del febrer el repte és ser al capdavant»

Carla Bisbal, una igualadina de dotze anys que estudia primer d´ESO a l´INS Pere Vives i Vich, és una de les joves promeses de l´atletisme de les nostres comarques. En la seva curta carrera ja ha aconseguit èxits tan destacables com les tres victòries consecutives a la mítica prova barcelonina Jean Bouin (una en categoria aleví i les altres dues en infantil) o els triomfs al campionat català de 1.000 metres i en el relleu de 3x600, amb rècord de Catalunya inclòs. Aquest cap de setmana va endur-se el Cros de Granollers.

P Quan et vas iniciar en el món de l´atletisme?

R Vaig començar fa relativament poc, deu fer uns quatre anys. Abans feia hoquei patins amb el meu germà Jan al Montbui, però a ell els seus amics el van convèncer per fer atletisme. A base de veure´l a ell em va començar a interessar, m´hi vaig apuntar i vaig deixar l´hoquei.

P Ho combines amb algun altre esport o activitat extraescolar?

R Sí. Des de petita faig música i bàsquet al CB Igualada, encara que aquest el vaig deixar momentàniament i m´hi he reincorporat fa poc. De moment no tinc cap problema per combinar les tres activitats amb els estudis.

P Pel que fa a la teva activitat com a atleta, de quins resultats estàs més satisfeta?

R Recordo el campionat de Catalunya de fa uns tres anys, quan vaig guanyar la prova dels 1.000 metres llisos, i l´any passat, amb les companyes del CA Igualada, vam fer el rècord català de 3x600 metres i vam ser campiones.

P Fa pocs dies vas aconseguir la tercera victòria consecutiva a la mítica prova Jean Bouin, la segona en categoria infantil. Com ho vas viure?

R Vaig tenir bones sensacions des del principi, i quan vaig arribar a la darrera recta, després de la baixada de Montjuïc, va ser molt emocionant, ja que hi havia molta gent que t´animava. Excepte el meu debut a la prova, que no vaig fer un bon resultat, és una cursa que em va bé.

P I aquest cap de setmana passat vas vèncer a Granollers...

R Va ser una cursa molt ràpida, i per tant vaig haver de controlar la constància del meu ritme i vigilar de prop les rivals més potents per poder endur-me la victòria.

P Quina és la teva rutina d´entrenaments setmanal?

R M´exercito tres dies a la setmana durant una hora i mitja. Els dimarts fem treball físic al gimnàs i algunes sèries a pista. Els dimecres allarguem la distància de les sèries i treballem la resistència, i finalment els divendres fem un entrenament més suau, de preparació de cursa, amb trenta minuts de carrera contínua.

P Quins objectius tens, tant a curt com a llarg termini?

R Aquesta temporada la centrem una mica en el campionat català de cros del febrer, on el repte és ser al capdavant. Pel que fa al futur més llunyà, m´agradaria participar en uns Jocs Olímpics, tot i que sóc conscient que és molt difícil i que em costarà molt arribar-hi.

P Durant l´any competeixes en atletisme, cros i triatló. Quina és la modalitat que t´agrada més? I la que et costa més?

R Em diverteixo més en el cros, i em costa el triatló, ja que no tinc gaire temps per entrenar-me en la natació i la bicicleta.

P Quin és el punt que més has de millorar com a atleta?

R Els entrenadors em diuen que quan corro tinc els braços molt oberts i que els he de tancar per guanyar resistència.

P Tens algun referent?

R M´agrada com competeixen les anoienques Laura Orgué i Sheila Avilés, tot i que no fan el meu esport, sinó curses de muntanya.