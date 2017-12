La Fórmula 1 tindrà un museu a Manresa

Està a punt de sumar un centenar de grans premis de Fórmula 1 com a fotògraf, una xifra que des del 1997 ja ha aconseguit en el Mundial de ral·lis i en el de turismes. L'emprenedor manresà Miquel Liso, sempre inquiet en el pensament de nous projectes, té al cap exposar, en el què ell mateix anomena un «mini museu», tot el material que ha pogut recollir en aquests vint anys de feina.

Però no només l´exposició serà de material gràfic del propi Liso, sinó que també es podran veure cascs, vestits o peces de vehicles dels grans protagonistes dels esdeveniments amb vehicles de quatre rodes més seguits, la Fórmula 1 i els ral·lis, sobretot. En molts casos, peces úniques molt preuades pels col·leccionistes. Liso argumenta la decisió dient que «quan arribi als cent grans premis de Fórmula 1 potser ho deixaré, perquè cada cop et permeten fer menys coses i tot són prohibicions per als fotògrafs. Per això estic encarant un nou projecte que englobaria el tema del museu». S´hi podran veure vestits i altres materials de Senna, Schumacher o Fernando Alonso, entre molts altres. I la peça estrella serà un dels cotxes més mítics de la Fórmula 1, el Hesketh 308 de James Hart.



Vista Diferent i Seat



Miquel Liso dirigeix actualment l´empresa Vista Diferent, que dóna feina a més de trenta persones a Manresa. Es tracta d´una productora audiovisual que fa la feina per a Seat (Liso va començar com a fotògraf seguint les competicions de ral·lis per Seat). A més, el fotògraf manresà està tenint molt èxit amb les fotografies a baixa velocitat, l´anomenat slow speect in racing . «Es tracta de fer fotos mogudes que provoco jo. Ha estat una manera de fer trencadora que està tenint molt èxit des de fa uns sis anys. Això sí, he tirat més d´un milió de fotografies i n´he pogut aprofitar unes 100. Són sèries limitades que surten a 6.000 euros cadascuna. Els propis protagonistes del món de la Fórmula 1, com pilots i directors d´escuderies, les han acceptat molt bé».

Una de les claus del molt material que ha pogut acumular Liso per al seu museu és que «faig intercanvis amb els propis pilots. Enlloc de fer pagar les meves fotos, a canvi, els demano el vestit, el casc o qualsevol cosa relacionada amb ells. D´aquesta forma he pogut aconseguir peces molt valuoses. També m´he aficionat a recollir trossos dels cotxes que queden al circuit després d´algun accident. Tot això, més el que ja tenia guardat del Mundial de ral·lis, fa que disposi de molt material. És la meva manera de gaudir d´aquest món. Hi ha molta gent interessada en això i vull que també en gaudeixin».



Diferents fases i espais



El museu del motor de Miquel Liso tindrà diferents fases i també diverses ubicacions. Serà un museu a tres bandes. Un primer espai, ja en funcionament, és el despatx on treballa Miquel Liso al carrer dels Esquilets. Un segon serà un pis al carrer Guimerà i el tercer, una botiga relacionada amb el motor de competició, també al carrer dels Esquilets i que ha de ser un referent a escala mundial. En aquest tercer indret s´exposarà el Hesketh 308 de James Hart: «Només n´hi ha quatre en el món. Ara mateix no té motor i n´estic buscant un de l´època; és un vehicle amb pedigrí. Més endavant, aquest cotxe quedarà exposat en un quart espai, una nau que he comprat de la Pirelli», ha comentat Miquel Liso.



El vestit d´Ayrton Senna



Al despatx del carrer dels Esquilets, Liso ja hi té exposades peces igualment de gran valor, com un vestit d´Ayrton Senna, amb el qual el pilot brasiler va aconseguir la seva primera victòria. «És una peça única al món. Fins i tot la Fundació Ayrton Senna, que va fer una recopilació de tot el material del corredor, té un llibre que dedica un espai a aquest vestit», recorda Liso. En el mateix espai també es poden veure altres indumentàries de Schumacher, Fernando Alonso o del més joves, com Max Verstappen. Segons Liso, només el corredor de MotoGP Jorge Lorenzo té un museu a Andorra d´aquest estil.

«Molta gent em deia que tot això ho havia de muntar a Barcelona, però jo sóc de Manresa i vull fer a la meva ciutat». Liso preveu que el juny estiguin tots els espais oberts; la botiga fins i tot el març. Les visites seran gratuïtes i sempre guiades.

De cara al proper Sant Jordi, Liso editarà un llibre sobre les seves fotos a baixa velocitat, que ara també fa a les curses de MotoGP i en els partits del Barça. Ja té editada una publicació sobre la Fórmula 1 i una altra sobre Seat.