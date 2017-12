L´Audiència Nacional rebutja el recurs de Sandro Rosell i seguirà a la presó

La Secció Tercera de la Sala Penal ha rebutjat el recurs d'apel·lació de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell en el qual sol·licitava sortir de la presó, on es troba des del 25 de maig per la seva presumpta implicació en el blanqueig de comissions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol. En l'auto difós aquest dijous, els magistrats confirmen la situació de presó incondicional acordada per la jutgessa instructora Carmen Lamela, ja que el risc de fuga de Rosell, diuen, no ha disminuït i contínua investigat per delicte de blanqueig de capitals, penat amb fins a sis anys de presó i corrupció entre particulars.

Amb tot, la decisió deixa la porta oberta a una possible fiança. "Les objeccions al recurs podrien haver-se vist minorades amb un oferiment econòmic que consolidi la disponibilitat plena del recurrent, de manera que el 'quàntum' de la garantia podria donar lloc a modificar la situació", ha assenyalat la secció tercera de la sala penal.

La Secció Tercera de la Sala Penal considera que el "binomi de recursos econòmics a l'estranger i el temps transcorregut" des que va començar la investigació li "obliga a ratificar" el seu anterior pronunciament".

"Fins ara no hi ha indici favorable al recorrent sobre l'activitat d'Uptrend -companyia propietat de Rosell- que justifiqui els diners rebuts" i que després va repartir en comissions superiors a 14 milions d'euros", assenyala l'auto. "I per tant, cobra força la comissió il·lícita i l'activitat del recurrent per afavorir el cobrament del tercer i del seu propi guany derivat", conclou.