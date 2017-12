Guardiola és el cinquè tècnic que arriba als cent partits en la Lliga de Campions

N o va ser la millor manera de celebrar-ho, amb una derrota al camp del Xakhtar Donetsk, però va ser en un duel intranscendent i sense cap importància classificatòria. El santpedorenc Pep Guardiola es va convertir dimecres en el cinquè entrenador que arriba a cent partits en la Lliga de Campions, després d'Alex Ferguson, Arsène Wenger, Carlo Ancelotti i José Mourinho. El millor de les seves xifres, però, és que Guardiola s'ha convertit en l'entrenador amb registres més bons després dels seus cent primers partits en tota la història de les competicions europees, que van començar el 1955.

Guardiola ha aconseguit en cent partits, tots ells a la Lliga de Campions, 61 victòries, 23 empats i 16 der-rotes, i guanya per un sol punt Louis van Gaal. El tècnic holandès, en els cent primers partits, no tots en la màxima competició de clubs, ja que també en va disputar amb l'Ajax a la Copa de la UEFA i a la Recopa, va guanyar els mateixos partits, a la banqueta del conjunt d'Amsterdam i del Barça, però en va perdre un més, 17, i en va empatar un menys, 22. En aquest període, com Guardiola, també va guanyar dos tornejos continentals, però només una va ser la Lliga de Campions, la del 1995 amb l'Ajax. L'altra va ser una UEFA tres anys abans.

La tercera posició d'aquesta classificació, que no té en compte les Supercopes europees, ni el mundial del clubs, és per al madrileny Rafa Benítez, guanyador de la Lliga de Campions del 2005 amb el Liverpool i també de la Copa de la UEFA de l'any anterior amb el València. Completen el Top-5 l'alemany Jupp Heynckes, guanyador de la Lliga de Campions amb dos equips diferents, el Reial Madrid i el Bayern de Munic, tot i que les seves primeres passes europees a la banqueta les va fer amb el Borussia de Mönchengladbach, i l'ucraïnès Valeri Lobanovski, una llegenda del Dinamo de Kíev, amb qui va guanyar dues Recopes, la del 1975 davant del Ferencvaros i la del 1986 contra l'Atlètic de Madrid.

La meitat, amb el Barça

Els cent partits de Guardiola a la banqueta en competicions europees les ha dutes a terme en tres grans clubs, el FC Barcelona, el Bayern de Munic i el Manchester City. Només en el primer ha obtingut títols, les Lligues de Campions del 2009 i del 2011. Les altres dues temporades va caure a les semifinals, el mateix resultat que a la banqueta del Bayern en les tres temporades que hi va ser. Al City, l'any passat, no va superar els vuitens de final, en ser vençut pel sorprenent Mònaco.

Les xifres del bagenc mostren una sèrie de casualitats. Una d'elles és que la meitat exacta de partits, 50, han estat amb els blaugrana. Al Camp Nou en va guanyar 30, en va empatar 15 i en va perdre només 5. Amb el Bayern, en va dirigir 36, dels quals en va vèncer en 23, en va igualar 5 i en va perdre 8. Al City, el balanç és de 8 d eguanyats, 3 d'empatats i 3 de perduts. L'altra casualitat és que en 100 partits els seus equips han rebut 100 gols, justament un per partit. N'han marcat un total de 236.

Entre els seus objectius, per tal de convertir-se en el millor, també, en el nombre de tornejos guanyats, hi haurà guanyar una altra Lliga de Campions i empatar amb Bob Paisley, del Liverpool, i Carlo Ancelotti, del Milan i el Reial Madrid, amb tres o obtenir dos títols més i igualar amb Paisley, Giovanni Trapattoni, Alex Ferguson, Nereo Rocco i José Mourinho, els únics que n'han guanyat quatre si comptem tots els tornejos.