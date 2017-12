El Manresa fitxa el porter Richi Paz del Peralada, i el migcampista del Sant Quirze Adri Arenas

Richi Paz, nou porter per al CE Manresa ARXIU PARTICULAR

Dues cares noves per al CE Manresa. El tècnic Dani Andreu ha incorporat el porter del Peralada Richi Paz i el migcampista ofensiu Adri Arenas del Sant Quirze. Paz, que es va formar entre el Barça, el Reial Madrid i el Vila-real, ha jugat també al Lusitants de la lliga andorrana i a l'Eldenc de Segona B. Actualment era el tercer porter de la formació gironina que dirigeix el bagenc Arnau Sala. Richi Paz, però, no podrà debutar fins el proper mes de gener per motius personals. Mentre tant, Sergi Tienda, que té intenció de deixar el futbol, continuarà a l'equip manresà fins l'arribada de Paz. El CE Manresa també ha fitxat el migcampista ofensiu Adri Arenas, del Sant Quirze (Segona Catalana), en aquest cas per suplir la baixa d'Albert López que ha marxat al Cerdanyola. Demà diumenge, el CE Manresa jugarà un amistós a Rubí davant el Joventut 25 de Setembre de Tercera Catalana.