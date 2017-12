La Catalunya de Putxi obre la Copa de les Regions empatant

L'estrena de la selecció catalana amateur a la primera fase de la Copa de les Regions UEFA no va ser favorable als seus interessos. Ahir al municipal Joan Baptista Milà de Sant Boi, l'anomenada CatUEFA, amb el jugador de Calders Gerard Puigoriol 'Putxi', no va poder passar de l'empat amb un seriós conjunt de Navarra (1-1).

A la primera part, els catalans van intentar trenar bones jugades amb un joc combinatiu davant l'equip navarrès, ben ordenat i lluitador. Poc abans del descans, Adrián Lledó va tenir una bona ocasió, però el porter visitant Iñaki Álvarez ho va evitar. La represa va començar amb una altra bona ocasió local, en aquest cas de Javi Navarro (min 47). No va ser fins al minut 79 que Aser Albes va obrir el marcador a favor de Navarra. Catalunya es va abocar a l'àrea navarresa i, després de bones ocasions, Aitor Lario va empatar (min 88); a la tanda de penals per un possible desempat, Navarra es va imposar per 7 a 6.

Avui es juga el Navarra-Extremadura (11.30 h) i demà, el Catalunya-Extremadura (11.30 h).