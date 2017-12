El Manresa FS es retroba avui amb un històric, el Canet FS

L'Eternam Manresa FS juga avui a Canet el penúltim partit de la primera volta a la Segona Divisió B (18.30 h). Els manresans es retrobaran així amb un altre club històric del futbol sala català després de força temporades sense coincidir a la categoria de bronze estatal perquè els costaners estaven en categories inferiors.

En el seu retorn a la Segona Divisió B, el Canet FS està lluitant per la permanència i fins ara ho està aconseguint amb bona nota. Ha guanyat cinc partits, dos a casa, i està allunyat vuit punts de l'equip que marca el descens. Dels darrers cinc partits, n'ha guanyat quatre i és desè amb 16 punts.

L'Eternam Manresa FS, per la seva part, buscarà un nou resultat positiu per refermar el liderat i afrontar amb garanties la segona volta. Fins ara, els de Jordi Rozas no han perdut cap partit, amb deu victòries i tres empats. Per a aquest enfrontament, l'Eternam Manresa FS no podrà disposar de Pau Albacete per un trencament muscular que es va fer en la sessió d'entrenament de dilluns passat. Per contra, sembla que el tècnic sí que podrà fer jugar Gordillo després de descansar dissabte passat per una lesió en un dit del peu.

Pel que fa a antecedents històrics entre aquests dos clubs, cal ressenyar que la temporada 2002-03 van aconseguir tots dos l'ascens a Divisió de Plata; en Canet FS, en una eliminatòria davant el Candesa Camargo, i el Manresa FS, contra el Jolis 2000 de Badalona. La campanya 2005-06 totes dues formacions van baixar.