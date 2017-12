El Barça guanya als penals el Nàstic i s´endú la 7a Nissan Cup prebenjamí

El FC Barcelona va endur-se la 7è edició del Torneig Nissan Cup organitzada pel Gimnàstic de Manresa. La formació blaugrana, amb el segon entrenador Pol Combellé i els jugadors Erik Rodríguez i Iñaki Piña –tots ells exmembres del Nàstic– i el fisiterapeuta manresà Marc Estiarte, van aconseguir imposar-se a la gran final al Gimnàstic. A la primera part el Barça va portar la batuta i va marcar el 0 a 1, però a la represa els manresans, amb molta empenta, van empatar (1-1). Els blaugrana van imposar-se a la tanda de penals per 0-2.

A les semifinals de la fase d'or, l'equip local entrenat per Joan Guillaumet va superar sense problemes el Granollers per 6-0, mentre que el Barça va vèncer per la mínima l'Espanyol, 0-1. En el partit per al tercer i quart lloc, l'Espanyol va imposar-se per un clar 4-0 al Granollers.

En la fase de plata disputada a Castellgalí (considerada de consolació), l'Aqua Hotel de Pineda de Mar va ser el gran dominador en guanyar la final contra el Joanenc per 4-2. En les semifinals l'Aqua Hotel no va donar opció al Rubí (1-10), mentre que en l'altra el Joanenc va gunyar als penals el Cambrils en un partit finalitzat amb 2-2. En el duel per al tercer i quart lloc el Cambrils va empatar a dos davant el Rubí. El Cambrils, però, va estar més encertat a la tanda de penals i va finalitzar en la tercera posició de consolació de la Nissan Cup del Gimnàstic.