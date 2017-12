José Mourinho reprèn Guardiola per lluir el llaç groc en la prèvia del derbi

L'eterna rivalitat entre dos tècnics de tarannà antagònic, el portuguès José Mourinho i el català Pep Guardiola, va tornar a viure un episodi de màxima intensitat ahir, en la jornada prèvia al transcendent derbi de Manchester.

José Mourinho, l'entrenador del Manchester United, va posar la cirereta al pastís de les provocacions i menysteniments que aquests darrers dies ha dirigit contra Pep Guardiola, entrenador del City, incidint de ple en l'actualitat política de Catalunya.

La raó del seu enuig no ha estat altre que el llaç groc que el santpedorenc llueix al pit durant els últims partits jugats pel seu equip a la Premier League per demanar la sortida de la presó d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, considerats per als independentistes catalans presos polítics.

El portuguès va preguntar-se en veu alta si al partit d'avui, a l'estadi d'Old Trafford, Guardiola hauria d'exhibir aquest símbol reivindicatiu, ja que, segons el seu criteri, els símbols que duen implícit un missatge polític no haurien d'estar presents als partits de futbol. Mourinho va afirmar: «Conec el Pep des de fa molts anys. Crec que sé el que sent sobre el seu país. Però expressar-ho dins el món del futbol... Si les normes ho permeten, ell és un ciutadà lliure per fer-ho, però no estic gens segur que la normativa permeti explicitar un missatge polític sobre el terreny de joc. Aquest és el meu dubte». «Crec que a mi no n'ho permetrien», va reblar.

En les seves declaracions, Pep Guardiola va centra-se en qüestions estrictament esportives. El bagenc va lloar el joc del seu rival: «El United ha encaixat pocs gols com a local i, a més, és perillós al contracop. Ja ha demostrat que, tot i que les estadístiques finals dels partits no l'afavoreixin, també guanya, com ho va fer contra l'Arsenal. Els d'Arsène Wenger els van rematar trenta-tres vegades, però el United va vèncer». Finalment, Guardiola va explicitar la seva ambició. «Tinc la mateixa obsessió de títols que Mourinho».



Un derbi del tot transcendent

Malgrat que cap dels dos tècnics ho vulgui reconèixer públicament, el partit d'aquesta tarda a Old Trafford (17.30 hores) és cabdal atesa la situació classificatòria d'ambdós equips. El Manchester City lidera la Premier League amb vuit punts d'avantatge sobre el United, segon classificat. Per tant, una victòria dels red devils els aproparia decisivament al primer i reobriria la lluita pel títol, mentre que un triomf dels citizens els atorgaria un avantatge suficient per obrir una escletxa quasi definitiva per afrontar la resta de la lliga.

El partit suposa, a més, el tercer enfrontament directe entre José Mourinho i Pep Guardiola com a preparadors dels seus actuals equips. La temporada passada el City va imposar-se a Old Trafford per un ajustat 1 a 2, mentre que a l'Emirates Stadium va registrar-se un empat sense gols.

José Mourinho afronta el partit amb una baixa significativa: el migcampista francès Paul Pogba, sancionat a causa de la seva expulsió, dissabte passat, en el matx en què el United va guanyar l'Arsenal a domicili (1 a 3). En contraposició, s'espera que Anthony Martial i Ashley Young recuperin la titularitat, després de no figurar a l'equip inicial entre setmana, en el partit de la Lliga de Campions que va enfrontar els red devils amb el CSKA de Moscou.

Tampoc ha de tenir baixes significatives Guardiola per encarar el matx. Només el central Vincent Kompany podria ser-ho. David Silva, tot i els problemes físics que arrossega des del partit de diumenge amb el West Ham United, hauria de ser a disposició del santpedorenc, com també l'alemany Delph, mentre la premsa anglesa donava ahir per fet que els jugadors que no van jugar d'inici a la Lliga de Campions, contra el Xhakhtar, sobretot Sergio 'el Kun' Agüero, Nicolás Otamendi, Kevin de Bruyne i Raheem Sterling, avui seran fixes a l'equip titular citizen.