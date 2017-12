L´Eternam Manresa també es mostra solvent a Canet

Nou recital de l'Eternam Manresa, ahir, a la complicada pista del Canet, amb les grades atapeïdes d'aficionats locals per veure el seu equip, que s'estrena a la categoria, davant el líder. Els manresans, tot i que no ho van tenir tant fàcil com pot indicar el marcador final, van anar de menys a més i van acabar golejant un conjunt jove però inexpert, en un partit en què les individualitats van tornar a marcar la diferència.

Tot i marcar el 0 a 1 al minut 2, a l'inici l'Eternam Manresa va patir la bona sortida dels locals, esperonats per la seva afició. Així va arribar l'empat a un gol, al minut 7. Però a mida que avançava el partit l'Eternam Manresa agafava ritme i mostrava el seu potencial. Gordillo, dos cops, i David Muñoz van situar amb els seus gols l'1 a 4 abans del descans.

A la represa es va repetir la situació del primer temps. Amb una gran empenta, el conjunt costaner va intentar retallar les diferències, i ho va aconseguir amb el 2 a 4, al minut 23. Van ser uns primers minuts de setge en aquest cas a la porteria defensada per Aleix. L'Eternam Manresa va mantenir el 2 a 4 i, ja entrada la segona part, Josan va fer el 2 a 5 (min 28), el qual va anar seguirt de quatre gols més: tres de Corvo (un de doble penal) i un altre de l'esmentat Josan, gairebé a la fi del partit, que sentenciava amb un contundent 2 a 9.

Amb aquest resultat, l'equip de Jordi Rozas es manté imbatut una setmana més i referma el liderat al grup 3 de Segona B, quan només queda una jornada per tancar la primera volta de la competició. L'Eternam Manresa jugarà dissabte que ve al Pujolet davant la Barceloneta, equip que ahir va perdre sorprenentment a la casa amb la Unión per 2 a 4.