L´Igualada remunta i agafa avantatge davant del Lleida

L'Igualada HC va remuntar en el tram final davant de l'ICG Software Lleida per agafar avantatge en el partit d'anada dels vuitens de final de la Copa Cers (4-3). Ambdós conjunts van disputar una primera meitat molt intensa. Ja al minut 2 de partit l'àrbitre va mostrar targeta blava als lleidatans Lluís Tomàs i Darío Giménez. Oriol Vives va estar apunt de posar per davant els igualadins, però la seva falta directa va sortir fregant el pal. Els locals van gaudir d'un parell de rematades però el porter visitant Albert Mola va aturar-les. Al minut 4, Oriol Vives va veure la targeta blava i en la posterior falta directa el Lleida enviava la pilota al pal. Abans d'arribar al descans ambdós equips van tenir oportunitats per posar per davant el seu conjunt, però sense encert. A la represa la dinàmica va canviar i van arribar els gols. Just iniciar la segona meitat Oriol Vives posava l'1-0 en el marcador.

Els lleidatans van reaccionar i van aconseguir donar la volta al marcador. César Candanedo va empatar al minut 33, i sis minuts més tard el Lleida ampliava les distàncies amb dos gols consectius, el primer de Darío Giménez i el segon de Creus, 1-3. Quan semblava que l'eliminatòria es posava de cara per als visitants, va aparèixer la figura local Tety Vives. El jugador de l'Igualada en va tenir prou amb 3 minuts per capgirar el marcador i remuntar el partit. Vives va aprofitar dos penals i un xut llunyà des de mitja pista per donar avantatge a l'Igualada per al partit de tornada.