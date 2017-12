El Pumarín amenaça la reacció de l´ICL

«És segurament el camp més difícil de jugar en quant a ambient de la lliga». Amb aquesta premissa del seu entrenador, Aleix Duran, l'ICL visita avui l'Oviedo al Poliesportiu Municipal de Pumarín, on l'equip manresà pretén recuperar part de la confiança perduda la jornada anterior en la derrota amb el Corunya al Nou Congost, inexpugnable fins aleshores.

«Venim d'un partit en el qual no ens van sortir les coses com volíem o no vam saber reaccionar com ens hauria agradat. Hem de mentalitzar-nos per anar millorant i madurant en això, com vam dir a Lugo», explica Aleix Duran sobre la segona derrota davant un equip gallec de la temporada.

L'ICL torna a jugar lluny de casa després d'haver pardut ens els dos partits anteriors a domicili: derrota a Lugo i victòria amb molt d'esforç a Azpeitia, on el Sammic es va mostrar com un equip molt rocós i difícil de superar. Un exemple del que es pot trobar avui el Bàsquet Manresa a Oviedo.

«És un equip molt nou respecte de la temporada passada, que ha hagut de fer un procés de construcció i d'adaptació dels jugadors nous», explica Duran sobre el rival d'avui. «A casa no ha tingut l'índex de victòria d'altres anys a causa de la incorporació de molts jugadors nous. Ha hagut de construir de zero i ha estat irregular. Jugar a casa, amb ganes d'agradar a la gent, se'ls ha girat en contra. Però en l'últim partit a casa van ser molt més consistents», recorda Duran. L'Oviedo, després d'un inici irregular, ha guanyat els dos últims partits al seu pavelló, davant el Melilla i el Tau Castelló.

«Ha estat un equip que ha tingut parcials bons i dolents dins dels partits, però que ha acabat competint bé. Ho demostra la classificació. Al principi semblava que eren irregulars, però el nombre de victòries ja és elevat i el nivell de joc mostrat en alguns moments també», conclou Duran.



El turmell de Gintvainis

L'ICL ha viatjat a Oviedo amb el dubte del lituà Gintvainis, lesionat a Lugo i que des d'aleshores ha forçat per jugar. «El turmell no li acaba de respondre bé. La recuperació i el que ell ha forçat per jugar no li acaba de funcionar», va admetre Aleix Duran, que ha recuperat certa normalitat: «No havíem pogut entrenar amb regularitat i som un equip que necessita entrenar molt per fer bé les coses que ens caracteritzen. Aquesta setmana ha ajudat a recuperar sensacions de les coses».