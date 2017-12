La selecció catalana amateur, amb el calderí Putxi, es classifica amb una golejada

Amb una imatge molt solvent, la selecció catalana amateur ha obtingut la classificació per a la fase intermèdia estatal de la Copa Regions UEFA, en guanyar amb golejada Extremadura (9-0), amb una brillant actuació col·lectiva. Els futbolistes dirigits per Toni Almendros han completat una exhibició de domini, perill i gols rubricant una àmplia i còmoda victòria, i seran a la següent ronda de la competició, on s´enfrontaran a la selecció de Castella i Lleó, en doble partit d´anada i tornada.

Catalunya, amb el jugador de Calders Gerard Puigoriol ´Putxi´ (juga al Prat) a l´onze titular, ha començar amb molta força i al descans ja dominava 3 a 0. A la represa, els catalans no han afluixat i han mantingut un alt nivell golejador.