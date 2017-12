El Barça venç però no convenç a Vila-real

El Barça manté la distància amb els seus perseguidors a la lliga gràcies a una victòria de la manera que més acostumats té als seus aficionats aquesta temporada, és a dir, poc brillant però efectiva. Els homes d'Ernesto Valverde van derrotar el Vila-real amb gols de Suárez i Messi. L'equip culer va aprofitar l'expulsió del local Raba al minut 60 per solventar el partit.

El Barça iniciava el matx amb la seva ocasió més clara de la primera part, un remat de Gerard Piqué al travesser en la sortida d'un córner. L'inici blaugrana va sorprendre el Vila-real, però l'equip en què milita el manresà Quique Álvarez com a segon entrenador es va recuperar ràpidament. Així, la bona col·locació dels locals dificultava la circulació de pilota blaugrana, que, d'altra banda, era lenta i poc fluida.

Els homes de Calleja esperaven al darrere, ben col·locats, la sortida al contraatac. Precisament d'aquesta manera és com van generar més perill. La més clara va arribar en un contraatac al minut quinze que va requerir d'una gran intervenció de Ter Stegen al remat de Bruno Soriano. Això va esperonar l'equip local, que es va anar animant cada cop més a sortir al contraatac.

Abans del descans, el Barça es va recuperar lleugerament però seguia oferint una fluixa versió damunt el terreny de joc. Els d'Ernesto Valverde intentaven atacar pel centre i utilitzaven poc les bandes. Messi, que tampoc estava oferint la seva millor versió, va fer un xut des de la frontal que va enviar fora a cinc minuts del descans. L'equip culer necessitava profunditat per les bandes.

En això es va convertir Alba a la segona part. Sens dubte, el de l'Hospitalet va ser el millor del partit per al Barça i de les seves botes van néixer les ocasions més clares del seu equip. Abans de l'exupulsió, Alba ja va ser una amenaça per a la defensa del Vila-real, especialment a través de la connexió amb Leo Messi. L'entrada d'Alcácer al terreny de joc va animar l'equip.

Al minut 57, els blaugrana van avisar amb una centrada rasa d'Alba que va arribar a les botes de Suárez, però va ser blocada pel porter Asenjo. Al minut 60, una dura entrada de Raba a Busquets va fer canviar totalment el partit després que el local veiés la targeta vermella directa. A més, el manresà Álvarez també va ser expulsat per protestar l'acció.

Amb tot això, el Barça va fer un pas endavant i al minut 72 una gran jugada combinativa entre Messi, Alcácer i Suárez va deixar aquest últim sol davant Asenjo, a qui va retallar per fer el primer del partit. El gol va acabar de rematar el conjunt de Javi Calleja, el qual, al minut 75, va veure com Messi feia el segon en aprofitar una mala sortida de pilota local per plantar-se sol davant Asenjo i marcar. L'argentí no va tenir la seva millor nit, però va anotar el seu gol 525 amb el Barça i iguala el mític Gerd Müller, del Bayern de Munic.

El triomf situa el Barça novament a cinc punts de València i a vuit del Reial Madrid, que podrien ser onze la setmana vinent si el Barça derrota el Deportivo al Camp Nou.