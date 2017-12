El Cadí treu el seu geni per tombar el potent Uni Ferrol

Quan més calia, millor ho va fer el Cadí. Aquesta vegada no van fallar les noies de la Seu. Fent el cor fort després d'una setmana complicada, estranya, diferent i realitzant el partit més seriós de la temporada fins ara, va derrotar el potent Uni Ferrol. A la pròrroga i gràcies a l'encert en els tirs lliures. Però totes dues coses valen. Les urgellenques van anar molts minuts al davant. Però les individualitats de l'equip gallec, especialment al tercer quart, van fer trontollar les aspiracions del conjunt que entrena Bernat Canut. El debut d'Helena Oma i l'aportació de la recuperada Caitlyn Ramírez (19 punts i 12 rebots, amb 27 de valoració) van ser dues de les notes positives d'un Cadí en el qual també es va notar la bona feina de Yurena Díaz i Andrea Vilaró.

L'Uni Ferrol va ser sempre un rival dur de pelar. I després d'un triple inicial de Montoliu, Prince, Pérez Araujo, Scott i companyia van posar la màquina a funcionar. El cinc que entrena Lino López és potentíssim. I prou encara que el Cadí va aconseguir anul·lar la internacional Bea Sánchez. Malgrat que les gallegues portaven la batuta, les urgellenques no es van rendir mai. Al contrari. A cops de geni es reenganxaven al partit sempre que l'Star Center mirava de marxar. I, de fet, un parcial de 13-0 a cavall del primer i el segon quart, amb una Ramírez que començava a escalfar el canell, van situar un 25-17 ben esperançador per a les de la Seu. Però Alexis Prince és molt Alexis Prince. I en un tres i no res es va tornar a equilibrar el marcador (29-29).

La recta final de la primera part seria l'antítesi de l'inici del tercer quart. Abans del descans, i ara amb Yurena Díaz de revulsiu i Oma anotant els seus primers punts com a urgellenca, el Cadí va tornar a obrir forat (44-36). Retornades del vestidor, però, les del Ferrol es van posar la granota de feina i amb un parcial de 0-13 van passar al davant i van estar a punt de trencar el matx (46-53 min 28). Però el Cadí s'havia conjurat per treure petroli d'una setmana alterada. I a fe de Deú que ho va aconseguir. Lluitant cada possessió, refent-se d'alguna badada defensiva i forçant la pròrroga. I al temps extra no hi va haver color. Malgrat que l'Uni Ferrol va posar tota la carn a la graella, el Cadí, més serè i centrat, va resoldre des de la línia de personal.