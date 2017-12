La Catalunya de Putxi es classifica amb exhibició davant Extremadura

Formació titular de Catalunya en el duel d´ahir; Putxi, el segon per l´esquerra a la fila de baix

Amb una imatge molt solvent, la selecció catalana amateur va obtenir ahir la classificació per a la fase intermèdia estatal de la Copa de les Regions de la UEFA en guanyar amb golejada Extremadura (9-0), amb una brillant actuació col·lectiva. Els futbolistes dirigits per Toni Almendros van completar una exhibició de domini, perill i gols rubricant una àmplia i còmoda victòria, i seran a la següent ronda de la competició, on s'enfrontaran a la selecció de

Castella i Lleó, en doble partit d'anada i tornada.

Catalunya, amb el jugador de Calders Gerard Puigoriol 'Putxi' (jugador del Prat) a l'onze titular, va començar amb molta força i ràpidament va sorprendre el rival avançant-se en el marcador, quan Nils Puchades va superar el porter amb un gran barret. Era només l'inici d'una sensacional primera meitat, de domini i ocasions de Catalunya, que va acabar el primer temps amb el marcador de 3 a 0 (el segon, de Fernando Velillas i el tercer, de nou de Nils Puchades). El combinat català, incisiu per bandes, va mantenir la seva superioritat a la represa i Fernando Velillas sentenciava en tornar dels vestidors. Sergio Moreno ampliaria diferències amb el cinquè, mentre que Adrián Lledó també prendria part en la golejada en rematar amb la cama una centrada d'Eudald Vergés (6-0). A continuació, de penal, Aitor Lario batria el porter, i ja al tram final Sergi Moreno completaria un doblet en fer bona una passada d'Àlex Fernández. Per últim, Nils Puchades va aconseguir un hat-trick en converitr un cacau ajustat a la base del pal per tancar el triomf català.

Van presenciar el partit, celebrat a Sant Boi de Llobregat, el vicepresident de la Federació Extremenya de Futbol, Sancho Bejarano, i el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, acompanyats del vicepresident Josep Llaó i dels directius Paquita Linares i Francesc Folguera. A més, també van assistit a l'encontre el director del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Xavier Moreno Delgado, i el director del Comitè Tècnic d'Entrenadors, Fèlix Gimeno.