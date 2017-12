El Nàstic ensopega a Lleida tot i tenir opcions a la represa

El Gimnàstic de Manresa juvenil no va estar encertat i va caure per la mínima en la seva visita al camp del Lleida Esportiu, rival directer per la permanència.

En la primera meitat el conjunt entrenat per Ferran Costa no va estar ajustat i no es va trobar còmode damunt la gespa. Al minut 24 de partit, l'heroi d'Anoeta, Bojan Radulovic, va obrir la llauna per als lleidatans després d'una gran rematada de cap. Tot i el gol els jugadors bagencs no van saber reaccionar i van continuar sense trobar la seva línia de joc

Amb el resultat mínim d'1-0 es va arribar al descans. A la represa la dinàmica va canviar i els visitants van saber reaccionar. Els jugadors de Ferran Costa van sotmetre el Lleida i van gaudir de sis ocasions clares per empatar. La gran actuació del porter local i la sort van impedir qualsevol tipus de remuntada per als escapulats.

Amb aquesta derrota el juvenil de Gimnàstic de Manresa continua una jornada més fora del descens, dos punts per sobre. La setmana vinent els jugadors de Fer-ran Costa rebran el Saragossa. Cal destacar que en les setze jornada disputades els bagencs tan sols han estat un cop al descens.