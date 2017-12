Melania Sorroche es juga el títol europeu a Newport

La vilomarenca Melania Sorroche (Box Gym), més coneguda com la Chony, és a deu assalts d'aconseguir el seu primer títol internacional. Després de l'experiència de l'any passat, quan va disputar el campionat intercontinental de la IBF amb la veneçolana Ana Maria López i va ser derrotada per KO en un combat molt polèmic, la Chony té ara l'ocasió de guanyar el campionat d'Europa de la EBU (Unió Europea de Boxa) en pes gall.

La boxejadora bagenca marxa demà cap a Newport (Gal·les), on dijous hi haurà el pesatge i divendres la vetllada. La rival de Sorroche serà l'amfitriona Asley Brace, que té en el seu historial nou victòries per cap derrota; en el cas de la carrera professional de Melania Sorroche (27 anys) ha comptabilitzat tretze triomfs, un nul i dos combats perduts, un considerat de forma injusta, l'any passat a Veneçuela.

L'entrenador de la Chony, Francisco Hernández Chiky. ha comentat que «hem fet una prearació molt forta, molt intensa, la mateixa que vam fer abans d'anar a Veneçuela pel campionat intercontinental; esperem que aquí a Europa sigui tot més legal. La veritat és que la Chony ha estat més d'un any inactiva per una intervenció quirúrgica i només ha pogut fer un combat, a l'octubre a Castellbisbal, guanyat per punts per l'experimentada boxejadora basca Violeta González. S'ha de tenir en compte que les oportunitats s'han d'aprofitar quan passen i el campionat d'Europa està vacant i hem aprofitar la proposta d'optar-hi. Ens hauria agradat que la Melania estigués més rodada, però ella ho pot suplir amb experiència, sens dubte».

L'altra aspirant al títol europeu és la local Asley Brace. Segons Chiky, «és preveu un combat molt igualat davant una rival forta i en una vetllada molt gran, amb molts enfrontaments, que retrasmet la televisió anglesa i és possible que també Gol TV a Espanya. Els combats començaran a les 7 de la tarda hora catalana, i es preveu que Melania Sorroche competeixi cap a les onze de la nit».