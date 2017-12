Mercè Rosich deixarà la presidència del Club Atlètic Manresa el proper gener

Després de 18 anys a l'entitat, Mercè Rosich deixarà el proper 17 de gener la presidència del Club Atlètic Manresa. El motiu, presentar-se el mes de març a les eleccions de la Federació Catalana d'atletisme, un càrrec que és incompatible amb el de dirigir un club. Davant d'aquesta situació, el Club Atlètic Manresa ha obert un procès electoral per rebre les possibles candidatures, establint el dia 17 de gener per a l'elecció del nou president en una assemblea de socis.

Mercè Rosich deixar el CAM en el seu millor moment de la història i després d'un 2017 que ha estat el millor any de l'entitat. Durant el seu mandat, el Club Atlètic Manresa ha crescut esportivament i socialment, situant-se com a un dels clubs catalans amb més llicències federatives. Com a gran fita, Mercè Rosich ha situat l'equip femení a la màxima categoria estatal, la Divisió d'Honor.