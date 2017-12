El campió sud-americà d'hoquei s'exercita a Navarcles per ser el millor del món a Reus

El pavelló Olímpic de Reus acollirà divendres que ve les semifinals de la Copa Intercontinental d'hoquei patins. Aquesta competició aplega els campions d'Europa i d'Americà del Sud dels dos darrers anys, per determinar el guanyador d'aquest mundial de clubs adaptat a la realitat d'aquest esport tan arrelat a Catalunya.

Un d'aquests conjunts, l'argentí Andes Talleres Sport Club de Godoy Cruz (província de Mendoza), ha escollit el pavelló de Navarcles per efectuar les sis primeres sessions preparatòries abans d'afrontar la semifinal que divendres, a les set de la tarda, l'ha d'enfrontar al portuguès SL Benfica.

Tot i el caràcter amateur dels seus jugadors, el guanyador de la Copa Sud-americana del 2016, liderat per l'exjugador del FC Barcelona Carlos López, prepara a consciència aquest partit. Amb un altre gran exjugador d'hoquei, Gaby Cairo, l'expedició argentina va aterrar a Catalunya a l'inici de la setmana passada, per situar la seva base d'operacions a l'Hotel Lami d'Esplugues. Des de dimecres passat fins ahir, l'equip dirigit per Marcelo Innella (exjugador del Salern italià), s'ha desplaçat a Navarcles sis vegades per entrenar-se al seu pavelló.

Un campió del món a la pista

La darrera d'aquestes sessions preparatòries va tenir un caràcter inusual per la presència d'un públic selecte: més de cent vint nens i nenes, els alumnes de 3r i 4t de primària de l'escola Catalunya.

Després de rebre l'alliçonament inicial de Gaby Cairo, els joves estudiants van quedar embadalits veient l'entrenament dels destres jugadors de l'Andes Talleres Sport Club durant una hora i mitja. Les accions de Carlos López, davanter que va liderar el Barça en la conquesta de quatre copes d'Europa , sis lligues i dues copes Intercontinentals, a més de proclamar-se campió de món amb Argentina el 1999, a Reus, i el partit final entre l'equip titular i els teòrics suplents van fer xalar especialment la quitxalla.

Per arrodonir una matinal inoblidable per a molts dels nois i noies d'entre 7 i 9 anys, els campions d'Amèrica del Sud van submergir-se en un núvol d'admiradors que maldaven per disposar dels autògrafs de tots, sota la mirada còmplice de Walter Fernández, president de l'entitat.

Disposats a sorprendre

Fernández, màxim dirigent del club poliesportiu més popular de Godoy Cruz els últims divuit anys, lloava «l'excel·lent predisposició de la gent de Navarcles i la seva cordialitat». «I la qualitat de la pista és espectacular!», reblava.

Marcelo Innella, tècnic de l'Andes Talleres, assenyalava que «exceptuant dos jugadors, l'equip és el mateix que va guanyar la Copa Sud-americana», per qualificar de «difícil» el partit amb el Benfica. El capità Matías Fernández emfatitzava que «ens estem preparant a consciència per poder sorprendre».