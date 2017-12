Mercè Rosich deixa el CA Manresa per presentar-sea les eleccions federatives

Divuit anys a la presidència del Club Atlètic Manresa (CAM) i gairebé cinquanta de vinculació, d'una manera o una altra, a l'entitat (des del 1968). Això és el que deixa enrere Mercè Rosich, que ha pres la decisió de presentar-se a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana d'Atletisme; això implica que s'ha d'apartar del CAM. «Jo vaig ser directora tècnica de la federació amb Romà Cuyàs de president fins al 2012. Ell ja em deia que jo l'havia de rellevar. En el seu moment no va poder ser perquè era incompatible el càrrec amb estar a l'Ajuntament i per tant no m'hi vaig poder presentar. Fa uns anys es va treure aquest condicionant i per tant puc aspirar a la presidència en les eleccions convocades per al març de l'any que ve».

Davant d'aquesta situació i en el millor moment de la història del club, Mercè Rosich reconeix que «no tinc lligat el meu relleu. He parlat amb algunes persones que es podrien fer càrrec de l'entitat però de moment la resposta no ha estat positiva». El CAM ha iniciat un procès electoral que ha de culminar el dia 17 de gener amb l'elecció de nou president en el marc d'una assemblea de socis extraordinària a la sala polivalent de l'estadi municipal d'atletisme del Congost. «Aquest és un moment de molt compromís per a l'entitat perquè està funcionant de la millor manera. Si no es troba la persona ideal es formarà una gestora i anirem buscant un successor. També he de ser sincera, si no surten bé els resultats de les eleccions a la Federació Catalana, no descarto fer un pas enrere i tornar a presidir el Club Atlètic Manresa. També és clar que encara que jo no sigui al club de forma directa, sóc de Manresa....».

Actualment, Joan Villuendas és el president de la federació i serà el rival de Mercè Rosich a les properes eleccions, que es preveuen «molt igualades tot i que penso que tinc possibilitats de sortir escollida. De totes maneres, el president actual surt amb un cert avantatge perquè té més contacte amb els clubs de Barcelona, tot i que cada entitat té un vot, es digui com es digui», comenta Rosich.