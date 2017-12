El CAM espera 300 atletes a la solidària Cursa per la Vida

Cursa per la Vida de l´any passat.

Cursa per la Vida de l´any passat. ARXIU/EUDALD REDÓ

Amb l'organització plenament assumida pel Club Atlètic Manresa, diumenge tindrà lloc una altra edició de l'anomenada Cursa per la Vida, que té un caràcter popular i solidari, per a La Marató de TV3.

«Manresa per la Marató» i «La suma de tots ho farà possible» són els dos eslògans que estaran impresos en les samarretes que portaran els participants a la prova, que es pot fer corrent o caminant. El recorregut serà el tradicional de 5 km amb sortida (11 h) i arribada al passeig de Pere III (a l'altura de Crist Rei). Les inscripcions es poden formalitzar de forma presencial fins divendres a Esports Sagi o al mateix Club Atlètic Manresa. El preu és de 13 euros i els atletes participants rebran la camiseta commemorativa i un entrepà. Els tres primers classificats en categoria masculina i femenina tindran el seu merescut trofeu.

Caminada a l'Agulla

A la mateixa hora que la Cursa per la Vida, és a dir a les 11 del matí, el parc de la Sèquia i Aigües de Manresa organitzen diumenge una cursa i una caminada per La Marató de Tv3. El recorregut per a l'opció caminant és de 5,5 km i la de corrent, de 12 km. Les inscripcions anticipades (5 euros) es poden fer fins dissabte a les piscines municipals; també el mateix dia a InfoSèquia al parc de l'Agulla, d'on es donarà la sortida. Els participants podran gaudir prèviament (10.30 h) d'una xocolatada.