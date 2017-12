Melania Sorroche disputa avui el campionat europeu

Ha arribat el gran dia per a la boxejadora vilomarenca Melania Sorroche. La púgil del gimnàs Box Gym, coneguda com a Chony, es veurà la cara avui amb la gal·lesa Ashley Brace, que surt com a favorita pel fet que participa a casa. El combat es fa a la localitat de Newport i Sorroche haurà de superar la competidora local per aconseguir el seu primer títol internacional, el Campionat d'Europa de l'EBU (Unió Europea de Boxa) del pes gall. El combat serà retransmès avui, a partir de les onze de la nit, per Gol i és a un total de deu assalts.

La boxejadora ja té experiència internacional doble de l'any passat. Primer, en la lluita pel campionat intercontinental de la IBF (Federació Internacional de Boxa), en què va caure contra la veneçolana Ana María López per KO en un combat polèmic, i després en el mundial del pes gall del mes de juny, en què va ser derrotada per Monita Mayerlin Rivas en una lluita que també va despertar molta controvèrsia.



Dues guerrilleres

Sorroche i tot el seu equip, format pels entrenadors Francisco Hernández, Chiky, Tony Moreno i Belén Tomás, ja són a Gal·les per preparar el combat. Ahir es va fer el pesatge en què totes dues van donar 53,07 quilos.

En declaracions fetes al lloc web Espabox, la bagenca explicava que «he preparat el combat en vuit setmanes molt completes. Estic al màxim nivell». La catalana coneix bé la seva rival. «És molt similar a mi, una guerrillera. Per guanyar-la he de ser més llesta, imposar el meu ritme i guanyar-la en els cops, anticipant-me». Conscient que serà un combat que es podrà seguir per televisió, Sorroche desitjava que hi hagi espectacle «per tal que els aficionats espanyols el puguin gaudir per Gol. Ho donaré tot, i encara més per portar el cinturó».

Melania Sorroche aspira a convertir-se en la segona púgil de l'estat espanyol que es converteix en campiona d'Europa en l'actualitat, juntament amb Joana Pastrana, campiona continental del pes mínim». De moment, té un balanç de 13 victòries, 2 derrotes i un combat nul. Dels seus triomfs, dos han estat per KO. Pel que fa a Ashley Brace, té set victòries en els set combats disputats, tres dels quals han estat per la via ràpida. Caldrà tenir en compte, per tant, la contundència de la púgil gal·lesa avui.