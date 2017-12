El CE Manresa defensarà el segon lloc demà a Nou Barris

En un horari poc habitual, a les sis de la tarda de diumenge, el Manresa reprèn la lliga al grup 1 de Primera Catalana després de l'aturada de la competició per la disputa de la fase prèvia de la Copa de les Regions per part de la selecció catalana amateur. Els manresans jugaran el darrer enfrontament de l'any en un dels camps més complicats de la categoria, el de la Montañesa.

El Manresa afrontarà el partit com a segon classificat, però a cinc punts del líder, la Grama. «A casa no està fent grans partits, però el seu camp és difícil, per les dimensions i l'ambient. Tinc clar que la Montañesa és un rival directe. Per treure'n alguna cosa positiva haurem de fer-ho millor que al camp del can Vidalet. La Montañesa té jugadors determinants».

Tot i que l'equip ha perdut quatre vegades a casa, es troba imbatut a fora quan falten dues jornades per acabar la primera volta. Segons Dani Andreu ,«estem dins del que desitgem. El nostre objectiu és ser a dalt de tot, malgrat que no està malment la segona posició. D'entrada, no ens conformem, ja que la nostra il·lusió és ser campions».

En el partit, el Manresa podria fer debutar el migcampista Adri Arenas del Sant Quirze, que ja va jugar l'amistós de diumenge passat a Rubí. També podria tenir la fitxa en ordre el paraguaià Cristian Villalba, un lateral esquerre que ja fa dies que s'està entrenant a l'equip. El que s'ha complicat és el fitxatge del porter Richi Paz. Per al partit de demà són dubte Florent i Alejandro, els dos amb problemes a l'esquena; tampoc no és segura la participació de Brian, per un cop al pit.

El conjunt barceloní ha disputat set partits al seu camp i només hi ha sumat nou punts, amb dues victòries, davant del Cardedeu, per 2-0, i del Manlleu, per 5-1, i un total de tres empats.



Bona oportunitat de l'Igualada

Al grup 2, l'Igualada disposa d'una bona oportunitat per sumar els tres punts a domicili al camp del Vila-seca, conjunt que ocupa un lloc a la zona baixa de la classificació. Els tarragonins són quarts per la cua, amb només 12 punts, tot i que els falta un partit, el de la darrera jornada al camp de l'Andorra, suspès per culpa del mal temps. El duel començarà demà a les 12 del migdia i podria permetre als anoiencs escalar fins a la sisena posició.