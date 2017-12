Triomf de molts quirats a Vitòria d'un Cadí que s'aferra a la Copa

Victòria a Vitòria. I de molts quirats. El Cadí va aconseguir encadenar dos triomfs seguits. I contra dos rivals durs, complicats. Tan important és el triomf assolit per les urgellenques anit davant l'Araski que, quan ja donaven per impossible ser a la Copa de la Reina, encara tenen més d'una opció real. Com davant l'Star Center Uni Ferrol, les de Bernat Canut van fer un partit molt seriós. Controlant el tempo. Dominant. Sabent gestionar les seves virtuts. Només al tercer quart, quan van arribar a perdre deu dels setze punts de marge que havien tingut (29-45) gràcies a l'encert de Nat van den Adel i Julia Forster, les urgellenques van patir un pèl. Però Yurena Díaz, al primer temps, i Caitlyn Ramírez, al segon, van ser clau.

L'arrencada va tenir color local. Les basques van arribar a obrir una mica de forat als primers quatre minuts (9-4).



Yurena Díaz, la referent

Però una vegada el Cadí es va assentar, va frenar el ritme ràpid de les locals i va començar a fer un joc una mica més estàtic, va començar a manar. I amb Díaz com a referent van capgirar la truita. El domini encara seria més intens al segon quart. Les urgellenques van recuperar el seu joc més coral i van portar la distància fins als nou punts al descans (25-34).

Dos triples només començar, de Montoliu i Kraker, van marcar el camí a les de Bernat Canut. Una altra diana des de més enllà de l'exterior barcelonina va portar la diferència als setze punts.



Lluitant fins al final

Quan millor ho tenia el Cadí, l'Araski va començar a collar en defensa, que en alguns moments va passar a ser zonal. Les de la Seu van tenir molts problemes, van empassar-se fins a tres possessions i van encaixar un parcial de 8 a 0 (37-45) que només Vilaró va poder trencar gairebé sobre un altre clàxon de 24 segons.

Al darrer quart Van den Adel va tornar a empènyer l'Araski (44-49). Però llavors apareixeria Ramírez. Des que s'ha recuperat de les molèsties a la cama dreta, l'americana està a un molt bon nivell. Dins, fora, anotant de lluny, agafant rebots. Per acabar-ho d'adobar, Mehryn Kraker i Yurena Díaz van anotar bàsquets per acabar de donar l'estocada a les vitorianes. I portar les opcions de Copa a la Seu.