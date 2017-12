El cuer ha de servir per curar ferides

Després de dues derrotes descoratjadores, tant per al club com per a l'entorn, que et visiti el cuer segurament pot ser la millor medicina per, així, recuperar la sensació de la victòria. És el que espera l'ICL Manresa del partit que disputarà avui contra el pitjor equip, xifres en mà, de la lliga. El Rio Ourense Termal, que només ha guanyat un dels tretze partits disputats, es presenta al Nou Congost com un equip, fins ara, amb moltes deficiències que vol aprofitar que el conjunt bagenc també ha tingut dificultats darrerament.

A la baixa segura de Gintvainis, en ple tractament per la seva lesió al turmell dret, s'afegeix el dubte de Noah Allen, amb un edema a la tíbia, i les dificultats perennes d'Ashley Hamilton. Lluís Costa també té problemes físics, agreujats pels molts minuts que ha d'estar en pista i que Aleix Duran mirarà d'atenuar donant més protagonisme a un Dani Garcia que va sorprendre a Oviedo, i homes com Lundberg o Muñoz són lluny de la seva millor versió.



Sense confiances

Tots aquests problemes fan que l'equip «vulgui competir perquè ell mateix d'imposa molta exigència. Aquest és, potser, un dels nostres problemes. Tenim moltes ganes de fer-ho bé i ara ens toca jugar un partit sota pressió. Ens hem preparat per fer-ho».

Tot i la suposada debilitat de l'adversari, Duran va avisar que «l'Ourense és un equip que ha perdut tres partits per menys de tres punts i un a la pròrroga. La gent continua creient que hi haurà partits fàcils, però aquesta és una lliga igualada». De tota manera, confia «a recuperar el bon nivell que havíem tingut a casa fins al partit contra el Corunya. Allà vam perdre els papers i durant aquests dies també hem treballat perquè no torni a passar, no ens podem descentrar d'aquella manera. Crec que a Oviedo, amb un ambient fort, vam fer un pas endavant en aquest sentit».

També va desitjar tornar a agradar a l'afició amb el seu joc, tot i que l'assistència al Congost és més baixa que en temporades anteriors. Per a Duran «és fins a cert punt normal. Estaven acostumats al bàsquet de l'ACB i ara som a la lliga LEB».

El partit contra l'Ourense precedirà unes setmanes amb un calendari molt dur. Dels cinc partits següents tres són a fora, amb visites complicades, com Valladolid, Lleida i Càceres, i els dos a casa seran contra el Prat i el Melilla.