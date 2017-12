Adrià Talavera és el nou captador de jugadors delReial Madrid a Catalunya

«M'hauré d'imbuir de partits de totes les categories arreu de Catalunya». Aquesta serà la nova feina del tècnic manresà Adrià Talavera, que aquest cap de setmana va haver de deixar la banqueta del cadet de Divisió d'Honor del Gimnàstic de Manresa per passar a ser un dels dos captadors de jugadors de que disposa el Reial Madrid a Catalunya.

«La meva tasca serà fer informes de futbolistes que puguin interessar al Reial Madrid. Per això caldrà veure molts enfrontaments cada cap de setmana; jo mateix m'hauré d'organitzar una ruta. Per aquest motiu no puc continuar com a tècnic del cadet del Gimnàstic, ja que tindré dedicació exclusiva amb el club madridista. El que sí que em permeten és mantenir-me en el càrrec de coordinador de futbol 11 perquè el Gimnàstic és, des d'aquesta temporada, un club col·laborador del Reial Madrid», ha afirmat.

Adrià Talavera va iniciar-se portant la coordinació dels equips de La Salle Manresa; la seva bona feina no va passar desapercebuda pel Gimnàstic, que el va incorporar al seu equip tècnic, on ha desenvolupat diverses tasques, encara que en la que ha lluït més ha estat amb el cadet del Nàstic a Divisió d'Honor. Sense anar més lluny, aquesta mateixa temporada, Talavera deixa l'equip en quarta posició darrere del Barça, l'Espanyol i el Girona.

L'estiu passat, Adrià Talavera va estar a punt de fitxar per l'Espa-nyol però al final alguns canvis en l'organigrama perico no ho va fer possible, i es va mantenir al Gimnàstic, en concret a la formació cadet, la que actualment està donant més bons resultats a la família escapulada.