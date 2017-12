L'ICL fa una crida per reomplir el Nou Congost

Durant el partit de presentació de l'ICL Manresa, el 17 de setembre, el capità Jordi Trias va agrair l'assistència al públic però va expressar un desig: «Esperem que durant la temporada vingui més gent». I el tècnic, Aleix Duran, va afegir que necessitaven «el Congost dels grans anys» per assolir objectius ambiciosos. Unes peticions que, de moment, no es fan realitat. La mitjana d'assistència en els set primers partits de lliga és de 2.504 espectadors, un 37% menys dels 3.985 de mitjana que hi havia el curs passat a l'ACB, segons les dades facilitades pel club.

«Necessitem que la gent vingui al Nou Congost perquè, si no, som menys competitius que altres equips», declara a Regió7 el president de l'ICL, Josep Sàez. «Ho hem vist a Melilla, a Lugo i a Oviedo. Això són punts d'avantatge que no tenim. Els jugadors han de notar que tenen el públic al darrere donant suport».

El president cita els tres partits que ha perdut l'equip a domicili, tres pistes calentes, amb molt d'ambient i amb un públic implicat a l'hora de donar suport al seu equip. Però no són els únics pavellons amb aquestes condicions. El segon desplaçament del curs, a Palència, es va viure un ambient similar, amb un rival que no havia guanyat cap partit i una afició que sabia de la seva importància.

A Manresa, mentrestant, el factor Congost ha anat perdent força. Una dinàmica que ja s'anava posant de manifest els últims cursos a la lliga Endesa i que enguany ha augmentat amb el descens a la LEB Or. Una pèrdua de categoria que ha provocat un descens d'un 22% dels abonats (de 2.700 a 2.100) i una caiguda encara més gran d'espectadors.



Diferents causes



Des del club admeten que tant la pèrdua d'abonats com la d'espectadors era prevista. Però també destaquen que diferents circumstàncies han provocat que el descens de públic en jornades concretes hagi estat més gran. «Hem tingut molts partits en què han coincidit diferents factors», apunta el president. «Hem jugat el dia abans del referèndum, havent de canviar de dia, o en dates en què hi ha comerços oberts, com aquest diumenge».

Aquesta darrere diumenge, a més, al mateix temps hi havia un partit de futbol sala al Pujolet: l'Eternam Manresa rebia el Barceloneta, a qui va golejar per 11-1 i d'aquesta manera va tancar la primera volta com a líder invicte de Segona B. I just després del partit que jugava l'ICL hi havia un partit de futbol de Primera Divisió entre el Barça i el Deportivo (20.45 h).

Aquest condicionant culer també es va notar en la visita del Clavijo al Nou Congost, el 26 de novembre: just després del partit, el Barça visita el València en un duel entre el primer i el segon classificats de la Primera Divisió. A més, l'ICL venia de perdre de pallissa la jornada anterior a la pista del líder, el Breogán.

Precisament, aquella visita a Lugo va suposar un bany de realitat per a l'ICL: va veure amb quina força, empenta i convicció jugava el Breogán i com tenia el suport del seu públic, àvid d'aconseguir victòries per lluitar per un anhelat ascens que fa anys que se'ls resisteix des de fa anys.

I també s'ha de tenir en compte que aquesta temporada es poden veure tots els partits de l'equip per internet i de manera gratuïta a través del canal de televisió de la federació espanyola. La temporada passada, en canvi, els partits s'havien de veure a través del canal de pagament Movistar+.



L'himne i el planter, incentius

De moment, les millors entrades del curs amb coincidit amb moments en què el club ha fet actes que han atret l'atenció del públic. Davant el Barça B, el dia que es presentava el nou himne, fins a 3.300 espectadors van omplir les grades del Nou Congost. I en el següent partit a casa, contra l'Osca, 3.200 persones van ser al pavelló en una jornada en què es presentaven els equips del bàsquet base. Dues entrades, però que estan per sota de la pitjor assistència de la temporada passada a l'ACB: 3.530 espectadors davant el Gran Canària (la millor van ser 4.420 davant el Joventut).

En aquells dos partits, a més, l'equip va guanyar amb autoritat, com en la majoria que s'han jugat a casa: per 15 punts de diferència davant el filial barcelonista (91-76) i per 19 davant el conjunt aragonès (73-54). Es complia així una de les premisses que havia establert l'entrenador a principi de curs per recuperar públic: l'equip havia de donar raons als aficions per tornar al pavelló.

«Necessitem que vingui la gent, són la nostra força. Nosaltres ja hi posarem de la nostra part fent un bon bàsquet. I de moment ha estat així, excepte en un parell de partits puntuals», destaca el president, que fa una crida per al proper partit a casa, el divendres 29 de desembre davant el Prat: «Ens encantaria tenir el pavelló ple. Serà un partit de bàsquet d'alt nivell i davant un rival directe a la part alta de la classificació».

Josep Sàez explica que durant les festes de Nadal el club durà a terme «accions promocionals», però que l'objectiu no és només omplir de nou el Congost a curt termini, sinó consolidar una major assistència des d'ara i fins a final de temporada: «Buscarem nous abonaments».