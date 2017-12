Acord definitiu per a la sortida de Mascherano cap al Hebei xinès

? La marxa de l'argentí Javier Mascherano cap a la lliga xinesa està a punt de concretar-se. Ahir, diferents mitjans asseguraven que ja hi ha un acord definitiu del Barça amb el Hebei Fortune per traspassar Mascherano: el club xinès pagaria uns 10 milions d'euros per endur-se el central, que deixaria el Barça un cop el francès Samuel Umtiti s'hagi recuperat de la seva lesió muscular o quan el conjunt blaugrana hagi tancat l'arribada d'un futbolista de garanties per ocupar el seu lloc.