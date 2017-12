El Cube avança la Sant Silvestre de Manresa al dia de Sant Esteve

La Sant Silvestre Manresana s´avança al proper dimarts diada de Sant Esteve La setena edició d´aquesta prova que organitza el Cube, amb la col·laboració de l´Ajuntament de Manresa, tindrà una significació especial doncs serà en record de Dolors Garcia, monitora del propi Cube (anteriorment del ViaSport) i esportista molt estimada a la comarca (havia fet de cheerleader del Bàsquet Manresa), que va morir en accident mentre practicava ciclisme el dia de Sant Joan a la carretera dels Rasos de Peguera.

Abans de l´inici de la cursa, es farà un acte simbòlic en la seva memòria de la Dolors Garcia amb la participació d´alguns alumnes i professors de l´escola Joncadella de Sant Joan, a la qual estava vinculada com a mestre d´educació física, i del grup de running de la pròpia Dolors, que portava des de fa anys amb sortides cada dijous des del Cube. Així mateix, s´establirà un premi nou per premiar cada any algun dels valors que cultivava la Dolors. Enguany, aquest reconeixement serà entregat pel seu pare, el Josep Garcia.

La cursa tindrà la seva sortida a les 11 del matí des del Cube (carrer Agustí Coll, 18). El recorregut serà pràcticament el mateix de les anteriors edicions, de cinc milles (uns vuit quilòmetres). L´organització compta amb diferents espònsors, destacant el d´Autotransversal. Les inscripcions es poden fer fins el dia 24 al propi Cube i també per Internet (cube.cat) i en altres gimnasos de Manresa i comarca. En aquest sentit, Lluís Serracarbassa, director del Cube ha destacat en la presentació «la predisposició que hi ha hagut per part del Vela, Gimbe, Nat´s i l´Ateneu que s´han prestat a col·laborar en aquest memorial».

També el mateix dia de la prova es podran fer inscripcions al preu de 20 euros (abans val 14 euros pels abonats del Cube i 16 pels que no ho són). Pel que fa a la participació es comptarà amb la presència de l´Oussama Chouati (vencedor cinc cops) i de la Txell Calduch, que hi serà per primer cop, a més a més dels germans de la Dolors (Eli i Eloi) i la seva parella Mario Torres.