Manresa es prepara per ser Ciutat del Beisbol i Softbol l'any que ve

La Federació Catalana ha designat Manresa Ciutat del Beisbol i Softbol per al proper 2018. Un any especial per al Beisbol Club Manresa, que celebrarà el seu 25è aniversari. També el mateix 2018, l'entitat tindrà un altre repte important, organitzar la Nit de l'Esportista de Manresa.

Pel que fa a les activitats que van lligades a la designació de Manresa com a Ciutat del Beisbol i Softbol, la primera serà l'arrancada d'una delegació de la Catalunya Baseball Academy amb l'objectiu de tecnificar els jugadors/es de Manresa i comarca amb un programa de qualitat que ja està funcionant en diferents ciutats europees per promocionar la League Baseball dels Estats Units.

L'inici i presentació d'aquesta activitat es farà dimecres de la setmana que ve, 27 de desembre, d'11 del matí a 5 de la tarda. Estarà en funcionament tota la temporada per als esportistes seleccionats de la Catalunya Central amb l'objectiu de millorar el seu nivell.

El Beisbol Club Manresa, que disposa d'un nou terreny de joc al Congost –va ser inaugurat amb un Catalunya-França sub-19 el mes de març passat– té previst concentrar les seves activitats com a amfitrió de la Ciutat del Beisbol i Softbol en un pla de promoció escolar, que en aquests moments ja funciona, però que es pretén que agafi un caràcter més intens, al qual se sumarà un campus a l'estiu i un altre a l'hivern, jornades interescolars i tornejos d'àmbit català i internacional.