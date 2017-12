Imbatibilitat de rècord per al Manresa FS a la primera volta

Dies de contrastos al Club Manresa Futbol Sala. Poques hores després que el primer equip tanqués una primera volta per emmarcar al grup 3 de la Segona B (tercera categoria estatal), moria de forma sobtada el president d'honor i soci número 1 de l'entitat, Joan Antoni Pusó, dilluns a la matinada.

Ell va poder gaudir de l'exhibició que el seu equip va oferir la tarda de diumenge al Pujolet. L'Eternam Manresa va golejar la Barceloneta per 11 a 1 en un nou festival golejador, que va servir per confirmar la seva imbatibilitat en la primera tanda de partits i fer palesa un cop més la facilitat golejadora que té.

Els números fins a l'equador de la competició de l'Eternam Manresa són realment destacats. Dels quinze enfrontaments, dotze s'han saldat amb victòria i tres més amb empat, a les pistes del Mataró i l'Escola Pia, i al Pujolet amb el Pallejà. Punt i a part per al registre golejador. L'Eternam Manresa ha estat capaç de marcar 112 gols quan la temporada passada l'equip que va quedar campió, el Bisontes Castelló, en va fer 107, però en tota la competició (les dues voltes). Quant a gols encaixats en són 47, que és la tercera millor xifra darrere de la del CCR Castelldefels (40 i un partit menys) i el Pallejà (46).

L'Eternam Manresa ha fet aquesta temporada una clara aposta per intentar pujar a Segona Divisió, on només hi ha un club català, el Barça B. Per això, l'entitat ha fet un esforç econòmic important per reforçar la plantilla amb jugadors contrastats en categories superiors. Aquest és el cas del manresà Carles Corvo, que la temporada passada jugava al Catgas Energia a Primera Divisió. S'ha incorporat Oussama Chefraou, provinent de l'Aspil Vidal Ribera Navarra, també de la màxima categoria estatal. Igualment han estat novetat Pau Albacete, un contrastat jugador que jugava al Sala 5 Martorell, i David Muñoz, que ha retornat a l'equip. A més, l'Eternam Manresa ha donat continuïtat a Gordillo, Marc Fernández , Josan, Lavado, Said i els porters Adil i Aleix.

Tot i aquest gran rendiment inicial de l'Eternam Manresa, l'objectiu de l'ascens encara és llunyà, ja que, a més a més d'haver de quedar primer a la lliga, després s'ha de jugar un play-off davant del campió d'un altre grup. De moment, el lideratge en el grup 3 està ben encarat per als manresans, tot i que queden quinze partits, el primer ja aquest dissabte, de nou al Pujolet, davant La Unión (18.15 h), en l'arrencada de la segona volta. Ara mateix, a la classificació, l'Eternam Manresa té 39 punts per 31 el segon classificat, el Pallejà, i 30 el Castelldefels, tot i que aquest equip té un duel pendent.