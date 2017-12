L'Atlètic denuncia el Barça per contactar amb Griezmann

L'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça davant la FIFA pels «reiterats contactes» del club blaugrana amb el francès Antoine Griezmann, ja que consideren que poden alterar les competicions en què tots dos clubs s'enfronten, tant la lliga com la Copa del Rei i la Lliga de Campions. La denúncia es produeix davant «els reiterats contactes amb el jugador i el seu entorn amb l'objectiu de fitxar-lo», segons ha confirmat el club matalasser.

L'Atlètic considera que aquests contactes del Barça amb Griezmann, que va renovar aquest estiu el seu contracte fins al 30 de juny del 2022, no es poden fer perquè el futbolista té un contracte de llarga durada en vigor.

Al club madrileny li consten aquests contactes del Barça amb el davanter francès, motiu pel qual ha decidit plantejar aquesta denúncia davant el màxim organisme del futbol mundial. La FIFA va confirmar a Efe la recepció de la queixa de l'Atlètic, tot i que va declinar fer comentaris.



La indiscreció d'Amor

Les declaracions de diumenge del responsable de relacions institucionals i esportives del Barça, Guillermo Amor, van posar en alerta l'Atlètic de Madrid. «Si ho diu el diari, pot ser que sigui així. Pot ser que hi hagi hagut un acostament. No ho sé. Crec que hi pot haver sintonia, bona relació, converses... Sempre es parla», va dir Amor sobre un possible acostament del president del club, Josep Maria Bartomeu, amb la família del davanter francès.

«Com el cas Griezmann, també hi ha molts jugadors amb els quals es pot estar parlant o entaulant relació per si hi ha alguna oportunitat. És el treball que se sol fer», va afegir Amor després de la contundent victòria del Barça davant el Deportivo (4-0).

Unes paraules que deixaven entreveure una confirmació de les informacions que durant les últimes setmanes havien donat per segura l'arribada de Griezmann la propera temporada al Barça.

El davanter de l'Atlètic té ara mateix una clàusula de 200 milions d'euros que el proper estiu tornaria a ser de 100 milions. I seria aleshores quan el Barça intentaria abordar la seva contractació. Per ell, però, també s'han interessat altres clubs, com el Manchester United.



Desmentiment barcelonista

La denúncia de l'Atlètic de Madrid davant la FIFA va tenir una resposta no oficial per part barcelonista: fonts del Barça van desmentir que el club hagi negociat amb Antoine Griezzman ni que hagi comès cap irregularitat.

El Barça, a més de desmentir cap moviment d'amagat de l'Atlètic pel jugador francès, afegeix que el club madrileny hauria de demostrar les acusacions per les quals ha presentat una queixa davant el màxim organisme del futbol mundial.

Si s'acabés demostrant que el Barça ha negociat directament amb Griezzman, el club es podria exposar a una sanció durant dues finestres de fitxatges sense poder fer incorporacions, com ja va passar quan la FIFA el va castigar per contractar menors d'edat. Aleshores, el Barça no va poder inscriure cap jugador l'estiu del 2015, tot i que va fitxar Arda i Aleix Vidal.