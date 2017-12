L'Igualada s'acosta a la Copa del Rei amb un triomf de prestigi a Reus

L'Igualada va sumar ahir una victòria de prestigi a la pista del Reus. Un resulta que l'acosta a la Copa del Rei. L'equip de Ferran López va fer un partit molt seriós i va dominar tota l'estona en el marcador, gràcies en gran part a l'encert de Sergi Pla davant la porteria rival: va anotar tres gols.

Els igualadins van agafar dos gols de renda a l'inici i els van saber mantenir fins al descans (1-3). I just a l'inici de la segona meitat, Elagi Deitg va aturar un penal de Raúl Marín que va acabar de donar confiança a l'equip. Els reusencs van escurçar diferències, però de nou va aparèixer Sergi Pla per contrarrestar les dianes rivals. I en el tram final, Oriol Vives va anotar el gol de la tranquil·litat després que Raúl Marín hagués posat un perillós 4-5.

«Guanyar el Reus no es fa cada dia, ara n'hem de gaudir», va dir el tècnic, Ferran López. «Demà hem de tornar a posar els peus a terra. A la Copa encara no hi som. Dissabte sortirem a guanyar».