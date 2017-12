El Manresa RC cau amb el Barça B en la primera jornada de Divisió d'Honor

El Manresa RC no va poder encetar la competició de Divisió d'Honor amb victòria. Els manresans van caure amb el Barça B per 18-30 en un duel emocionant.

Els blaugrana no van tardar a anotar (0-7) però els locals van aprofitar dos cops de càstig per equilibrar el marcador (6-7). Hi havia nervis i el Manresa RC es va avançar 13 a 7. Just abans del descans va ser el Barça B qui va aprofitar un cop de càstig (13-10).

L'arrancada de la segona part no va ser favorable al conjunt manresà, que veia com els visitants se situaven amb un 13 a 20 a favor. El Manresa RC no es va rendir i va acostar de nou (18-20).

Sens dubte, els minuts finals van ser vibrants; els manresans van estar a prop de l'assaig però el Barça B, després d'una recuperació de pilota, va esvair tots els dubtes (18-27); ja a les acaballes, els blaugrana van arrodonir el resultat amb un nou cop de càstig (18-30).

El sub-18 tenia un difícil duel amb l'RC Cornellà i va caure per 7 a 59; el sub-16, a Granollers, l'equip de la Catalunya Central va desfer-se de l'RC Martorell per 58 a 15; i el sub-14, enfrontament amb el Barça a La Teixonera amb victòria davant el Barça (35-40).