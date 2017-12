«La nostra cohesió i mentalitat ens donen un plus de competitivitat»

Afronta la quarta temporada com a màxim responsable tècnic del Manresa FS. Ha estat partícip del creixement d'un grup de jugadors que es troben en el punt just de maduresa. Preveu una segona volta de la lliga més difícil que la primera, però veu l'equip capacitat per assolir el campionat.



L'equip que dirigeix ha finalitzat la primera volta com a líder invicte. Un escenari difícilment millorable...

Quan vam començar a planificar la temporada, érem conscients que preparàvem un projecte per lluitar per l'ascens, però era inimaginable no perdre durant quinze partits seguits. Però tenim un grup de jugadors cohesionat, amb un estil de joc molt definit, en què els futbolistes se senten còmodes i reconeguts. I aquest, potser, és el factor diferencial respecte d'altres equips, l'element que ens dóna un plus de competitivitat.

La seva definició sembla la d'un equip que està en el punt òptim de maduresa.

L'arrencada de la lliga va ser molt bona, tot i l'absència de Carles Corvo i Oussama. Per tant, amb la mateixa base de jugadors de la temporada passada vam enfrontar-nos als nostres rivals directes i vam guanyar-los.

Em parla d'un canvi de mentalitat dels jugadors?

Sí, d'una evolució que constato des que sóc al Manresa FS. L'equip ha madurat. Ara, es prepara igual tant si ha de jugar contra el primer classificat com si s'ha d'enfrontar al darrer. Els jugadors saben què ens hi juguem en cada entrenament, en cada partit. Es veuen competint amb els grans i això els genera més ànsia, més il·lusió. I així, no tenen temps per acomodar-se.

L'ha sobtat l'excel·lència de l'equip en algun aspecte del joc. En què podrien millorar?

M'ha sorprès el nivell defensiu que ha adquirit l'equip els darrers partits. Sabíem que havíem fet una plantilla més avesada a atacar que a defensar. Però al llarg de la primera volta hem millorat molt com a bloc defensivament. Retenim més la possessió de la pilota i no donem opcions ofensives als contraris. Podem millorar la rapidesa amb què canviem el xip després de rebre un gol. Ens costa tornar a arrencar...

Quines poden ser les claus per mantenir el liderat?

Ser competitius en els partits importants, saber administrar els punts d'avantatge, saber gestionar el fet d'anar primers i evitar que la il·lusió es transformi en nervis. La lliga es guanya contra aquells equips amb què pots perdre punts que no preveies deixar de sumar. L'inici de la segona volta, amb els desplaçaments a la pista del CCR Castelldefels, en la divuitena jornada i, poc després, al camp del Pallejà, serà determinant. Hem de sortir d'aquests partits amb sensacions positives, al marge del resultat.

Preparareu aquesta fase del campionat específicament?

Durant les festes nadalenques, descansarem durant una setmana sencera, des del 24 de desembre fins al 2 de gener. Des d'aquest dia, aprofitant que la competició s'atura fins al dia 20, farem una pretemporada de tres setmanes, dissenyada per Gerard Floriach, el nostre preparador físic. Aquest treball ens ha de permetre arribar al tram final de la lliga en òptimes condicions físiques per competir.

Es planteja assolir el campionat i jugar el play-off d'ascens?

Com a tècnic, haig de descartar comentar aquesta possibilitat. Una de les claus del nostre èxit rau a no pensar en conquerir la lliga, sinó en voler ser competitius contra els millors. Ara no ens faria cap bé plantejar-nos ser campions! L'equip ha de continuar passant-s'ho bé, jugant, competint. Als nostres jugadors especular no els diverteix, tenen gana....