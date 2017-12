Núria Mendoza, a la llista de de la selecció catalana

La monistrolenca Núria Mendoza, ara jugadora de la Reial Societat, és una de les 18 convocades per la seleccionadora de Catalu-nya, Natàlia Arroyo, per disputar el tradicional partit de Nadal, davant la selecció de Navarra. El duel serà a El Sadar, que obre les seves portes per primer cop per a un partit que no té relació amb l'Osasuna: serà aquest divendres, 22 de desembre (18.30 h).