El Barça Lassa no té remei i s'enfonsa de manera inevitable

El Barça Lassa segueix instal·lat en el desastre més absolut. Ahir va encaixar la sisena derrota seguida en totes les competicions, quatre a Europa i dues a la lliga, de les quals quatre al Palau Blaugrana, contra Fenerbahçe, Tenerife, Gran Canària i Unicaja, i acumula nou derrotes en tretze partits a la màxima competició europea. Ahir, el seu entrenador, el cada dia més qüestionat Sito Alonso, va voler sacsejar l'arbre deixant fora de la convocatòria el base Phil Pressey i sense jugar ni un sol minut dues vaques sagrades com Ante Tomic i Juan Carlos Navarro, però ni així va funcionar la cosa.

L'Unicaja, que estava empatat amb els blaugranes a la classificació, va mantenir el partit igualat els tres primers quarts i, a poc a poc, va anar jugant amb els nervis del seu adversari, basat en els punts d'un desbocat Nedovic i en el domini del partit dels seus directors de joc.

Així, pel Barça van tornar a destacar els punts d'un Heurtel tan resolutiu en atac, amb 19 anotacions, com poc contundent en defensa. Com ha passat des de fa setmanes, la defensa barcelonista no va existir i va permetre al rival arribar a 90 punts, davant del desencant d'una parròquia cada cop més apartada de la secció, a l'espera d'un gir que sembla que aquesta temporada tampoc no succeirà.



Derrota del Baskonia

El proper rival del Barça, demà, serà el Baskonia de Pedro Martínez, que ahir va caure derrotat a la pista de l'AX Milà per 92-85, tot i que va intentar reaccionar en el darrer quart amb un parcial de 16-27. Els italians es van basar en els 15 punts de Jerrells i Goudelock per superar els bascos, en què el millor va ser Shengelia, amb 19. També ahir, Olympiacos, 88-CSKA de Moscou, 86 i Khimki, 86-Anadolu Efes, 68.

Avui comença la catorzena jornada de la competició, la penúltima de la primera volta. El València de Rafa Martínez provarà de trencar la mala ratxa de nou derrotes seguides a casa contra el Zalgiris (20.05 h). Una hora abans, Brose Baskets-Reial Madrid.