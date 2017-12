El jove francès Aouar, del Lió, un altre dels desitjos dels blaugrana

? Després de l'èxit de la contractació, ara fa un any i mig, de Samuel Umtiti, sembla que el Barça s'ha pres amb seriositat recórrer a l'Olympique de Lió per fitxar més jugadors. Si fa unes quantes setmanes sorgia el nom del mitja punta Nabil Fekir, ara les mirades s'han posat en el mig centre de 19 anys, també francès, Hossem Aouar, una de les sensacions de la lliga gal·la d'enguany.

Segons va informar ahir el diari francès L'Équipe, una delegació del FC Barcelona va ser present ahir a Tolosa, on el Lió jugava partit de Copa de la Lliga, per fixar-se en les evolucions d'Aouar, un jugador que podria arribar per convertir-se, a llarg termini, en un substitut de Sergio Busquets. Els contactes amb Aouar, serien, per ara, per tenir contactat el futbolista en cas que s'apostés per ell.