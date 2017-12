Llum verd per a l'Escola de Ciclisme de Manresa a la zona del Congost

L'Ajuntament de Manresa i l'Escola Ciclisme Manresa han signat el conveni regulador de la llicència d'ocupació temporal d'ús privatiu d'un terreny situat darrera el pavelló Nou Congost (on hi havia el camp de beisbol) a favor d'aquesta nova entitat manresana. A l'acte de signatura hi va haver l'alcalde de Manresa Valentí Junyent, el president de l'Escola Ciclisme Manresa Ferran Molina, el vicepresident Sebastià Catllà i el regidor d'esports Jordi Serracanta. L'Escola Ciclisme Manresa té l'objectiu de promocionar el ciclisme en les seves diverses modalitats, especialment entre la població més jove, en un espai fix, tancat i protegit del trènsit. La llicència temporal serà vigent durant un període inicial de 6 anys.