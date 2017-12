El president de l'Atlètic justifica la denúncia al Barça per «respecte»

El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, va assegurar ahir que la denúncia del club madrileny davant de la FIFA al FC Barcelona per contactar amb el davanter francès Antoine Griezmann pretén «defensar els interessos del club» i és a causa d'una «qüestió de respecte».

Cerezo va deixar anar que «l'únic comentari que hem de fer sobre aquest afer és que tothom ha de saber que des de l'Atlètic de Madrid defensarem sempre els interessos del nostre club, és una qüestió de respecte, aquí, a Espanya, o a qualsevol lloc».

La FIFA, per la seva banda, va anunciar ahir que ja ha rebut aquesta denúncia i, per tant, ara s'inicia el període en què ha de decidir si l'admet a tràmit o no. Tota la polèmica la va iniciar diumenge passat el responsable de Relacions Institucionals del Barça, Guillermo Amor, que no va desmentir, davant de les càmeres de Movistar Plus, que el Barça i la família del davanter s'haguessin posat en contacte. La FIFA no permet que un club contacti directament amb un jugador fins a sis mesos abans de concloure el seu contracte, si no és amb el permís del club de procedència. El contracte de Griezmann amb l'Atlètic de Madrid venç el 2022.



Opinions de tot tipus

La decisió de l'Atlètic de Madrid de denunciar el Barça ha despertat reaccions de tot tipus. L'exjugador dels matalassers Milinko Pantic va dir ahir que entén «la reacció» dels blanc-i-vermells. Per al serbi, «s'ha de respectar les decisions del club i suposo que totes dues bandes saben què han de fer. Tots dos clubs tenen una bona relació i segur que trobaran una solució».

No tan diplomàtic va ser l'exdavanter Julio Salinas, exjugador de tots dos clubs, que va comparar els contactes del Barça amb Griezmann amb els que va mantenir l'estiu l'Atlètic amb l'exdavanter del Sevilla Vitolo, que vestirà de blanc-i-vermell a partir del mes que ve prèvia cessió de mig any a Las Palmas. Per a Salinas, «això de Griezmann ja se sabia l'any passat, quan va renovar per l'Atlètic amb una clàusula de 200 milions. Sabia que marxaria el juny del 2018, malgrat que mentrestant estigués amb l'Atlètic de Madrid enguany».