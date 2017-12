Reconeixen la trajectòria de David Roca amb el 7è Dan

«Molt satisfet, és clar. És el reconeixement a una vida dedicada al judo, primer com a competidor i des de ja fa força anys com a formador». Amb aquestes paraules de satisfacció valora David Roca, el 7è Dan quel i ha concedit la Federació Espanyola de Judo per la seva llarga trajectòria que ha dedicat a aquesta art marcials (44 anys).

El manresà David Roca, des de fa 27 anys establert a Moià, on dirigeix el gimnàs Judo Moià, va destacar en el seu moment com a competidor i més endavant com a professor i entrenador, tant a Esport7, com al Centre de Tecnificació del Bages i Moianès, a la Federació Catalana i actualment al Judo Moià en exclusivitat. Roca recorda que des del 6è Dan al 7è han hagut de passar nou anys. A casa nostra, només Maurici Casasayas tenia fins ara el 7è Dan, amb la diferència, respecte a Roca, que en el seu cas ja va camí del 8è. Maurici Casasayas júnior i Laia Fernández, més joves, tenen el 5è Dan. «El màxim és el 10è Dan, i del 7è en endavant, normalment, més que passar examens, ja s'atorgen per trajectòries, ja sigui arfitral, federativa o de formació. En el meu cas, em sembla que el 7è Dan me l'han donat una mica per tot, perquè el judo és la meva vida i m'hi dedico professionalment. Primer la Federació Catalana va fer la seva valoració, ho va passar a l'espanyola i al final me l'han concedit. L'entrega va ser a la Gala de la Federació Espanyola de Judo que es va celebrar a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid», ha comentat David Roca.

En aquests moments, el Judo Moià mou uns 330 judokes, dels quals una seixantena són competidors. De tot el gruix, molts fan judo com a extraescolars en les diferents escoles de la comarca del Moianès, amb la coordinació del porpi Judo Moià.